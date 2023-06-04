التفاصيل الكاملة لتعطل ناقلة بترول في قناة السويس (شاهد)

كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، التفاصيل الكاملة لتعطل ناقلة بترول" SEAVIGOUR" في القناة صباح اليوم.

وأكد أن الناقلة كانت تتجه من روسيا إلى الصين في السابعة والنصف صباح اليوم، والتي تبلغ حمولتها 82 ألف طن وطولها 274 متر تعرضت لعطل في الماكينات.

وقال إن إحدى القاطرات بقناة السويس قطرتها إلى جانب القناة وقامت الناقلة بالربط في أحد الأجناب لكنها كانت أضخم من السماح لباقي المراكب بالعبور من جانبها، لافتا إلى أن الناقلة تم قطرها من خلال 3 قاطرات وصولًا للكيلو 17 بقناة السويس لأحد الجراجات لاستقبالها، وتم نقلها خلال 45 دقيقة فقط ليتم تصليحها قبل أن تخضع لاختبارات لتستكمل رحلتها.

تفاصيل تحريك ناقلة بترول تعطلت في قناة السويس اليوم

وأشار ربيع إلى أن قناة السويس كانت تضم 5 جراجات بالفعل، وتم عمل 5 جراجات جديدة لاستيعاب السفن المعطلة، وخلال الفترة الحالية يتعمل عمل جراجين آخرين لاستقبال العديد من السفن، لافتا إلى أن زيادة نسبة أعطال السفن في قناة السويس ناتج عن زيادة أعداد السفن التي تعبر القناة خلال الفترة الأخيرة، ما يزيد نسبة واحتمالية وقوع مثل هذه الأحداث والأعطال، وهناك مراكب تعمل منذ سنوات طويلة ومن الوارد أن يكون هناك أعطال.

وتابع قائلا إن قناة السويس جاهزة للتعامل مع هذه المواقف والأعطال في أسرع وقت للحفاظ على وقت السفن الأخرى التي تحمل مختلف البضائع، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائمًا ما يؤكد على أهمية جاهزية القناة للتعامل مع كل المواقف.

وأشاد ربيع بالعاملين بقناة السويس، قائلا:" العمل كان قائمًا على مدار الأيام الماضية رغم سوء الأحوال الجوية، ويملكون الخبرات المتراكمة الكافية للتعامل مع مختلف المواقع".

معلومات عن الناقلة سيفيجور

كانت ترفع الناقلة SEAVIGOUR علم مالطا

يبلغ طولها 274 مترا

عرضها 48 مترا

حمولتها 82 ألف طن

تعطلت الناقلة في الكيلو متر 12 ترقيم قناة بحدوث عطل في ماكينات، وهي منطقة بدون ازدواج

أدى تعطل الناقلة إلى عطل 8 مراكب خلفها في اتجاه الشمال

أما اتجاه الجنوب فقد انتظمت حركة الملاحة به.

صنعت سيفيجور في عام 2016