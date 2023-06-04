رئيس البرلمان يلتقي نظيره الأردني

التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بالسيد أحمد الصفدي رئيس مجلس النواب الأردني، في مُستهل زيارته الرسمية على رأس وفد من مجلس النواب للمملكة الأردنية الهاشمية، حيث عُقدت جلسة مباحثات مُوسعة، أكد خلالها المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على خصوصية وتاريخية العلاقات المصرية - الأردنية على كافة الأصعدة والمستويات.

وأكد الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على حرص مصر على تعزيز التنسيق والتشاور بين مصر والمملكة لمواجهة التحديات المُشتركة، والعمل على ايجاد حلول للقضايا الإقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية عبر إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية ، وعلى الصعيد البرلماني، أكد المُستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على أهمية تعزيز التعاون البرلماني المصري - الاردني، وتبادل الخبرات التشريعية، وتنسيق المواقف البرلمانية المصرية الأردنية تجاه القضايا الإقليمية، وفي هذا الصدد أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي عن تدشين جمعية الصداقة والأخوة البرلمانية بين مصر والمملكةالأردنية الهاشمية، مؤكداً أنها ستكون رافداً مُهماً لتعزيز العلاقات المصرية الاردنية.

خصوصية العلاقات الأردنية المصرية

من جانبه أكد رئيس مجلس النواب الأردني على خصوصية العلاقات الأردنية - المصرية على شتى المستويات، مؤكداً على محورية وأهمية التنسيق المصري الاردني إزاء القضايا الاقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وكذا ضرورة تعزيز آلية التعاون الثلاثية المصرية - الأردنية - العراقية، كما أكد السيد/ أحمد الصفدي رئيس مجلس النواب الاردني على التطلع لتعزيز العلاقات البرلمانية المصرية - الأردنية لتكون على مستوى العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين.

رئيس البرلمان يلتقي رئيس مجلس النواب الأردني

رئيس البرلمان يلتقي رئيس مجلس النواب الأردني

رئيس البرلمان يلتقي رئيس مجلس النواب الأردني