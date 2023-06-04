أمر النائب العام السعودي الشيخ سعود المعجب، بالقبض على أحد الأشخاص بمنطقة الرياض؛ لإساءته إحدى المناطق خلال مساحة صوتية بأحد مواقع التواصل الاجتماعي ونشره محتوى من شأنه المساس بالنظام العام وإثارة النعرات القبلية.

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القبض على مواطن سعودي أساء إلى إحدى مناطق المملكة

وقبضت شرطة منطقة الرياض على المواطن، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وصرح مصدر مسؤول بالنيابة العامة بأن القرار صدر بناءً على ما تم رفعه من مركز الرصد النيابي بشأن واقعة الإساءة والتمييز الطائفي لهذا الشخص، والذي استمر في نشر محتويات بمنصات أخرى.

وأضاف أن الأمر الصادر عن النائب العام تضمن إحالته إلى النيابة العامة، لاستكمال الإجراءات النظامية، وتحريك دعوى جزائية بحقه، تمهيدًا لإحالته للمحكمة المختصة والمطالبة بالعقوبات المشددة في هذا الشأن.

وأكد المصدر أن النيابة العامة تتابع كل ما من شأنه المساس بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، وتقديم مرتكبيها للعدالة وتطبيق أقصى العقوبات بحقهم.