زجاجات المياه قنبلة موقوتة داخل السيارات

تتزايد حالات نشوب الحرائق مع ارتفاع درجات الحرارة في شهور فصل الصيف، يحدث الكثير من الحرائق واشتعال النار، تزيد نشوب حرائق السيارات أثناء سيرها أو توقفها، لأسباب عديدة، من بينها وجود أدوات قابلة للانفجار أو الاشتعال تحت ظروف الحرارة المرتفعة، مثل زجاجات العطور أو "الولاعات"، لكن هذه المرة هو اشتعال الحرائق بسبب تجمع أشعة الشمس على زجاجات المياه.

زجاجات المياه خطر كبير

وعلق اللواء هشام صادق، خبير الحماية المدنية، على حقيقة فيديو منتشر بنشوب حريق بسبب تجمع أشعة الشمس على زجاجة مياه بلاستيكية، مشددًا على أن هذا الفيديو من الممكن أن يكون حقيقي، موضحًا أنه من الممكن أن تتسبب زجاجة المياه البلاستيكية في اشتعال الحرائق بسبب تجمع أشعة الشمس وتركيزه على مكان واحد.

زجاجات المياه البلاستيكية

وأوضح "صادق"، خلال تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد الإلكترونية"، أن هذه الفكرة واشتعال الحريق بسبب زجاجة المياه البلاستيكية هي شبيه للعدسة الزجاجية التي تجمع أشعة الشمس ومن الممكن أن تتسبب في اشتعال النار، معقبًا: "لو سلطت عدسة على ورقة ممكن تولع فيها"، منوهًا أن هذا الفيديو حقيقي وجايز الحدوث.

وأشار إلى أن لا يتذكر أنه تعرض لمثل هذا الحادث خلال فترة عمله بوزارة الداخلية، موضحًا أن هذا النوع من الحرائق تحدث بشكل بسيط وغير متكررة، مضيفًا: "من الممكن أن تحدث بنسبة ضئيلة جدًا.. بنسبة 1% فقط".

زجاجات مياه

ونوة بأنه يجب التوعية بمثل هذا الحرائق التي من الممكن أن تحدث نتيجة شئ بسيط نعتاد على فعله دائمًا وهو تعرض زجاجات المياه لأشعة الشمس، حيث إنها تجمع أشعة الشمس وتسبب في حرائق عديدة، مؤكدًا أن توعية بهذا النوع من الحرائق يبدأ من النشرات الاخبارية التي يتم بثها من قبل المدريات، كما أنه ولابد من التوعية عن تطريق الملصقات في الشوارع وبالأماكن العامة وبالمديريات التابعة لوزارة الداخلية، والكتيابات التي تحدث بشكل دوري.

زجاجات مياه

ونوة أحد خبراء الحماية المدنية، على أنه ولابد من الحذر عند استعمال زجاجات المياه وتركها في العربية، مشددًا على أن يوضح إذ أن هذه الزجاجات المياه البلاستيكية وتعرضها لأشعة الشمس من الممكن أن تتسبب في نشوب حرائق أم لا.