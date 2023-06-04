الأحد 04 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

عربى وعالمى

وفاة 14 شخصًا وفقدان 5 آخرين إثر انهيار أرضي

الصين
الصين

 

لقي 14 شخصا مصرعهم وأدرج خمسة آخرون على قائمة المفقودين، اليوم الأحد، إثر انهيار أرضي بمحافظة "سيشوان" جنوب غربي الصين.

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وقالت الحكومة المحلية  في بيان أوردته قناة "تشانل نيوز آشيا" - "إن الانهيار حدث في منطقة مرتفعة على جبل صباح اليوم، وتم انتشال رفات الضحايا"، مشيرة إلى أن السلطات أرسلت أكثر من 180 شخصا و12 قطعة من معدات الإنقاذ إلى الموقع للمشاركة في عملية البحث والإنقاذ.

 

ويقع موقع الحادث في منطقة جبلية على بعد نحو 240 كيلومترا جنوب مدينة "تشنجدو" عاصمة المحافظة، حيث تعد الانهيارات الأرضية خطرا متكررا في الأجزاء الريفية والجبلية من الصين، خاصة خلال شهور الصيف الممطرة.

 

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