الأحد 04 يونيو 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

خورخي خيسوس يوافق على تدريب السعودية براتب ضخم

خورخي خيسوس
خورخي خيسوس

يقترب المدرب البرتغالي خورخي خيسوس من تولي المهمة الفنية لـ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في الفترة المقبلة، ليكون خلفًا لـ هيرفي رينارد المدرب السابق للصقور.

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أعلن الاتحاد السعودي في نهاية شهر مارس الماضي موافقته على استقالة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، الذي قرر خوض تجربه جديده بعد مونديال قطر 2022، وعدما استكمال المدة المتبقيثة من عقده مع الصقور.

انتقل رينارد لتولي المهمة الفنية لمنتخب فرنسا للسيدات، وحتى الآن لم يعلن الاتحاد السعودي عن المدرب الجديد للصقور، لكن برز اسم خورخي خيسوس بشكل كبير في الفترة الأخيره ليكون هو المدرب الجديد لمنتخب السعودية.

جيسوس يوافق على عرض السعودية

ووافق المدرب البرتغالي خورخي خيسوس على تولي المهمة الفنية للمنتخب السعودي في الفترة المقبلة، على أن يتم توقيع العقود لمدة موسمين، ببند يتيح له التجديد لموسم إضافي.

ومن المقرر أن يحصل خورخي خيسوس على راتب سنوي مع منتخب السعوديه يقدر بـ 10 ملايين يورو.

خورخي خيسوس يحدد مباراته الأخيره مع فناربخشه

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ومن المقرر أن تكون المباراة الأخيره للمدرب خورخي خيسوس مع فريقه الحالي فناربخشه التركي أمام فريق إسطنبول باشاك شهير المقرر لها في نهائي كأس تركيا، مساء يوم الأربعاء المقبل.

ارتبط اسم خورخي خيسوس بتدريب المنتخب السعودي لأكثر من مرة، وبالعودة للملكة أيضًا من خلال نادي الهلال في الموسم المقبل، لكن الآن يقترب صاحب الـ68 عامًا من تدريب الأخضر السعودي.

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