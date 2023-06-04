"حياة كريمة" في امتحان الفرقة الرابعة بآداب جنوب الوادي

أدى طلاب الفرقة الرابعة، بكلية الآداب، بجامعة جنوب الوادي بقنا، اختبار مادة اللغة الإنجليزية، حيث الاختبار علي سؤال كتابة مقال عن مبادرة الرئيس لتنمية قرى الريف المصري وإنجازات حياة كريمة.

وأوضحت الدكتورة هبة القاضي، مدرس اللغويات والترجمة بكلية الآداب بجامعة جنوب الوادي، إن الهدف من السؤال، هو حث الطالب القنائي، على معرفة الإنجازات والمشروعات القومية ضمن مبادرة حياة كريمة في قنا.

وأشارت إلى أن الهدف أيضا هو تشجيع الطلاب ودمجهم في الحراك الوطني والتنموي للبلاد، حيث إن نصيب محافظة قنا من مشروعات "حياة كريمة" بلغ ١٨٧٢ مشروعا في مختلف القطاعات الخدمية، موزعين على ١٩ مجلسا قرويا و ٨٧ قرية رئيسية و ٧٢٢ نجعا وعزبة في ٥ مراكز، باستثمارات تصل إلى ٣١ مليار جنيه، يستفيد منها حوالي ١.٥ مليون مواطن يقطنون الريف أي ما يعادل ٤٣ % من تعداد سكان محافظة قنا، وبلغت نسبة تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى بمحافظة قنا أكثر من 90 %، وتم استلام العديد من المنشآت وجاري افتتاحها تجريبيا.

وفي نفس السياق، أكد الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، انتظام لجان امتحانات كليات الجامعة في يومها السابع، وسط تواجد كل المكلفين بأعمال المراقبة والملاحظة وتواجد أساتذة المواد التي يؤدى فيها الطلاب الامتحان، مؤكدا على أن أعمال الكنترولات منتظمة وتقوم بالتصحيح والرصد أولا بأول.

كما أجرى الدكتور بدوي شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، جولة تفقدية بلجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية الحقوق، بحضور الدكتور محمد رشدي، عميد الكلية، حيث أدى الامتحانات اليوم طلاب الفرقتين الأولى والثالثة بكلية الحقوق وعددهم 4813 طالبا.

كما تواصلت الامتحانات بكليات الصيدلة، والعلاج الطبيعي، والآداب، والتمريض، والطب البيطري، والحاسبات والمعلومات، وطب الفم والأسنان، والإعلام والعلوم، والهندسة والزراعة، والتربية النوعية والتربية الرياضية، والمعهد الفني الصحي.