نفذت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأحد، حُكم القتل على ثلاثة جناة في المنطقة الشرقية، بتهمة الانضمام إلى خلية إرهابية.

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إعدام 3 سعوديين بتهمة الانضمام لخلية إرهابية

وأوضحت الوزارة في بيان، أن كلا من حسين بن علي بن محمد المحيشي، وفاضل بن زكي بن حسين أنصيف، وزكريا بن حسن بن محمد المحيشي - سعوديي الجنسية- أقدموا على الانضمام إلى خلية إرهابية، وحيازة الأسلحة والتدرب عليها، والاعتداء المسلح على المراكز الأمنية ورجال الأمن، بقصد قتلهم وتسترهم على عدد من الإرهابيين، وإدانة "فاضل" باغتصاب شخص تحت تهديد السلاح وتصويره، وإدانة "زكريا" بفعل الفاحشة بعدد من الفتيات.

كما أوضحت أنه بإحالتهم إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقهم صك يقضي بثبوت إدانتهم بما نسب إليهم، والحكم بقتلهم تعزيراً، وأُيد الحُكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأُيد من مرجعه بحق الجناة المذكورين.

وأضافت، تم تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بالجناة حسين بن علي بن محمد المحيشي، وفاضل بن زكي بن حسين أنصيف، وزكريا بن حسن بن محمد المحيشي، اليوم (الأحد) الموافق 04 / 06 / 2023م بالمنطقة الشرقية.­