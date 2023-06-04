كهربا يقود تشكيل الأهلى أمام الوداد المغربى في نهائي دوري أبطال أفريقيا

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق الذي يخوض ‏مباراة الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي تنطلق في التاسعة مساء ‏اليوم على استاد القاهرة.‏

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: ‏

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير. ‏

خط الدفاع: علي معلول ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم. ‏

خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وحمدي فتحي وبيرسي تاو وحسين الشحات. ‏

خط الهجوم: محمود كهربا.

ويجلس على دكة البدلاء كل من:



خالد عبد الفتاح ومحمود متولي وأحمد عبد القادر ومحمد شريف وعلي لطفي وعمرو السولية ‏ومحمد مجدي أفشة وأحمد قندوسي وطاهر محمد طاهر.

وصلت حافلة فريق الوداد المغربى منذ قلبل إلى ستاد القاهرة الدولى إستعدادًا لمباراة الأهلى المرتقبة على ستاد الأهلى ضمن ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا .

وعاين لاعبى الوداد المغربى أرضية ملعب مباراة ستاد القاهرة قبل بدء عملية الأحماء الختامية قبل بداية اللقاء المرتقب في دوري أبطال أفريقيا.

تواجد اليوم الأحد نجوم الألعاب الجماعية لتساند فريق كرة القدم بنادي الأهلى في اللقاء المرتقب أمام الوداد المغربى في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ونشر صفحة الأهلى الرسمية منذ قليل تواجد رموز الألعاب الجماعية لمسانده فريق كرة القدم لمباراة الوداد المغربى، بتواجد اللاعبه نهله سامح أسطورة لاعبة الطائرة ، بجانب ميرال و كاستيلوا، حميد و كاستيلو و ياسر و لاشين.

وتفصلنا ساعات قليلة عن إنطلاق مباراة الأهلى والوداد المغربى التي تبدأ على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويرتدي الأهلي الزي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقمًا من اللون الأخضر بالكامل، فيما يرتدي فريق الوداد الزي المكون من القميص الأسود والشورت الأسود والشراب الأبيض، ويرتدي حارس الفريق زيًّا من اللون السماوي بالكامل.

وخلال الاجتماع الذي عقد مساء أمس السبت تمت مناقشة كافة الجوانب الإدارية المتعلقة بالمباراة وموعد وصول الفريقين إلى أرض الملعب والزي الخاص بكل فريق، وبقية الأمور التنظيمية الخاصة باللقاء.

بعث الكونغولي آرسين زولا مدافع فريق الكرة الأول بنادي الوداد المغربي رسالة خاصة قبل مباراة الأهلي المقرر لها في التاسعة مساء اليوم، الأحد، بتوقيت القاهرة، ومكة المكرمة، ضمن منافسات ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

موعد الأهلى والوداد المغربى

ويلتقي الأهلي مع الوداد مساء اليوم الأحد، على ستاد القاهرة، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر ان تنطلق المباراة مساء اليوم الأحد الموافق 4 من شهر يونيو2023، في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة ، و9 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، 10 مساء بتوقيت الإمارات .