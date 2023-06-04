هاجر الشرنوبي تتألق في أحدث ظهور وتخطف الأنظار

تألقت الفنانة هاجر الشرنوبي، في أحدث إطلالة بحفل زفاف الفنانة ميرنا نور الدين وخطفت الأنظار بفستان جذاب.

وبينا ميعاد

وكانت هاجر الشرنوبي، حققت نجاحا كبيرا في مسلسل "وبينا ميعاد" وكانت قد قدمت بالمسلسل شخصية "هبة" وهي ابنه أخت جميلة التي كشفت الأحداث شخصيتها واتضح أنها هي السيدة التي تزوج منها والد نادية.

هاجر الشرنوبي

مسلسل "وبينا ميعاد" من بطولة صبري فواز، شيرين رضا، مدحت صالح، خالد أنور، بسمة، وفاء صادق، داليا شوقي، أيه سليم، أسامة الهادي، يوسف الكدواني، يوسف إبراهيم، كنزي رماح، محمد العزازي ونخبة أخري من النجوم.



وبينا ميعاد" مسلسل درامي اجتماعي كوميدي، يستعرض تفاصيل الحياة ومشكلاتها وأزمات تربية الأبناء في الطبقة المتوسطة، من خلال البيوت وأماكن العمل والدراسة والمشاكل اليومية التي من الممكن مواجهتها بحلول عملية بسيطة.

هاجر الشرنوبي

وكانت احتفلت الفنانة هاجر الشرنوبي بعقد قرانها على المنتج أحمد الجابري، وظهرت بإطلالة بيضاء رائعة إذ ظهرت بفستان زفاف أبيض بسيط مع ميك اب بسيط يبرز ملامحها.

حضر عدد كبير من نجوم الفن منهم عمرو عبدالجليل، وفاء عامر، سهير رمزي، فردوس عبدالحميد، محمود عبدالمغني، محمد رياض، رانيا محمود ياسين، منة عرفة، إلهام عبدالبديع وزوجها وليد سامي، المخرج أحمد نور، المخرج أحمد خالد موسى وعدد كبير من الفنانين الشباب أحمد كشك، وزوجته بسمة ماهر، عزوز عادل، صولا عمر وعدد آخر وكبير من الفنانين ونجوم المجتمع.

هاجر الشرنوبي وعريسها

يعرض لهاجر الشرنوبي حاليًا عبر قناة الحياة مسلسل مشوار الونش مع عدد من النجوم منهم محمد رجب، والفنان محمود عبدالمغني، والفنانة ميمي جمال، والفنانة منة فضالي، والفنانة ميرهان حسين، والفنان إيهاب فهمي، وغيرهم الكثير من النجوم، ويكون العمل من إخراج إسماعيل فاروق وتأليف أحمد عبدالفتاح.

تنتظر الشرنوبي عرض مسلسل وبينا ميعاد عبر شبكة قنوات dmc بداية من الغد الأحد 1 يناير، وتدور أحداث مسلسل "وبينا ميعاد" في إطار تشويقى اجتماعى، إذ انتهى مخرج العمل من تصوير الأسبوع الأول من المسلسل الذى يتضمن عددًا من الخطوط الرئيسية والقضايا المهمة في المجتمع.

هاجر الشرنوبي وعريسها

تدور أحداثه في إطار درامي حول هفوة صغيرة في ماضي حسن الونش لم يُعِرها اهتمامًا وهو يصعد من القاع نحو القمة، تظهر تبعاتها القاسية على هيئة نوّارة الفتاة الشعبية لتكشف حقيقة تعصف بحياة حسن واستقراره الزوجي وسمعته كرجل أعمال معروف.

يذكر أن آخر أعمال هاجر الشرنوبي هو مسلسل الضاحك الباكي الذي تم الانتهاء من عرضه منذ فترة، وكان يشارك به عدد من النجوم منهم عمرو عبدالجليل، رزان مغربي، محمد سليمان، فردوس عبدالحميد، مصطفى شوقي، هاجر الشرنوبي، محمد صلاح آدم، أحمد علي، غيرهم من الفنانين والفنانات.

هاجر الشرنوبي وعريسها

شاركت هاجر في مسلسل "الاختيار" في موسمه الثالث، والذي عرض في السباق الرمضاني الماضي لعام 2022، وتدور أحداثه تدور الأحداث حول محاولات المخابرات المصرية التصدي للإرهاب متمثلًا في تنظيم داعش، إذ يقوم العاملون بالمخابرات من ضباط وخبراء اتصال وعملاء سريين كلٌ بدوره في عمليات تهدف إلى حماية الوطن والقضاء على الإرهاب.