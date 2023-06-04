إنطلاق فعاليات مشروع المراكز الرياضية بأبوقرقاص

انطلقت اليوم الاحد 4 يونيو 2023 ، فعاليات المراكز الرياضية ، بقري حياة كريمة بمركز شباب بلنصورة ، التابعة لإدارة شباب أبوقرقاص ، وبملعب مركز شباب نزله اسمنت، لحين انتهاء أعمال التطوير بمركز شباب بلنصورة ، حيث تم اليوم تدريب كرة القدم وبعض الألعاب الجماعية، ويذكر ان فعاليات المراكز الرياضية بمراكز الشباب ، في إطار مبادرة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي حياة كريمة.

ويستهدف أبناء القرى التي لا يتوفر بها خدمات رياضية، ويأتى ذلك من منطلق رسالة وزارة الشباب والرياضة ، بقيادة الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بتقديم الخدمات الرياضية في مختلف أرجاء مصر أطلقت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، بإدارة شباب ابوقرقاص بمركز شباب نزلة اسمنت بداية تدريبات الطلائع المستهدفة ، من سن 8حتى 12سنه بناءا علي تعليمات إدارة الرياضة بمديريه الشباب والرياضة بالمنيا، بإشراف رئيس قسم الرياضة بإداره شباب ابوقرقاص علاء ابوزيد

والجدير بالذكر أن المراكز الرياضية تقام بقري حياه كريمة علي مستوي محافظات الجمهورية، في العديد من الأنشطة الرياضبة ، ويشارك في كل مركز ما لا يقل عن ١٠٠ مستفيد، يمارسون الأنشطة بالمجان على يد نخبة من الأجهزة الفنية والإدارية، من ذوي التخصص.

يأتي ذلك في إطار توجيهات مندي عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، واشراف الدكتورة سوسن فرغلي وكيل المديرية للشباب، وأحمد مصطفي وكيل المديرية للرياضة ، ومتابعة كامل مخيمر مدير ادارة الشباب والرياضة