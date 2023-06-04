هاشتاج TikTokMusic يحقق 8 مليار مشاهدة عالميا

تشتهر "تيك توك" – منصة الفيديوهات القصيرة الرائدة عالميًا- بالمحتوى الترفيهي والإبداعي المتنوع ثقافياً واجتماعيًا وفنيًا، وتقوم الموسيقى بدور كبير في إثراء هذا المحتوى، حيث يتم تحميل الملايين من مقاطع الفيديو يوميًا، ويتوفر على المنصة مجموعة واسعة من الأغاني والمقطوعات الموسيقية التي يمكن استخدامها في صنع مقاطع الفيديو الخاصة بهم، وتشمل جميع أنواع الموسيقى، وقد حاز هاشتاج #TikTokMusic ما يقرب من 8 مليار مشاهدة عالمياً، كما حقق خلال الستة أشهر الماضية أكثر من 450 مليون مشاهدة في مصر.

تعتبر الموسيقى مصدر إلهام للمستخدمين عند إنشاء محتوى جديد على تيك توك، حيث يمكنها جذب جمهورًا واسعًا، كما أنها تزيد من شعبية مقاطع الفيديو على المنصة. إذ يمكن للمستخدمين اكتشاف الموسيقى الجديدة والفنانين الصاعدين من خلال البحث عن الموسيقى المستخدمة في مقاطع الفيديو على تيك توك والبحث عنها على تطبيقات الموسيقى الأخرى.

وتتيح تيك توك، الفرصة للموهوبين من صناع المحتوى للحصول على فرصة للتعبير عن مواهبهم والتعرف على جمهور واسع، حيث توفر المنصة مساحة آمنة للتعبير عن الأفكار والمواهب المختلفة. وقد حقق العديد من المطربين وصناع المحتوى على تيك توك شهرة وانتشارًا واسعًا، ومن بين هؤلاء mtarek.official3، farahchreim، youssefismailmusic، hazemoud، joannabounasr، krystinebejjani، rouhalsharq، atempo.music. ومن خلال الموسيقى، يستطيع المستخدمون إيجاد الإلهام اللازم لإنشاء محتوى جديد وجذب جمهور واسع على المنصة. كما يمكن للمستخدمين الاستمتاع بالموسيقى والأغاني الصاعدة ، والتي يتم عرضها ودعمها على منصة "تيك توك".

وتهدف "تيك توك" إلى دعم المواهب المختلفة في جميع المجالات، ولهذا الغرض أطلقت سلسلة برامج "T-Talks" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تسلط الضوء على المواهب المختلفة على المنصة، وتشجع المستخدمين على الإلهام والتعلم من تجارب الصناع المحتوى المختلفة. وكان من أبرز تلك المواهب @yasso_ng التي شاركت المستخدمون معلومات حول بدايات مسيرتها في صناعة المحتوى الغنائي، ومن يعود إليه الفضل في دعمها، وعرض إنجازاتها، وتقديم النصائح للمستخدمين كيف يتبعون شغفهم.

وفي المنطقة العربية، يزخر المحتوى الموسيقي بالكثير من الإبداع، حيث تستحوذ الأغاني على اهتمام الجمهور، وتعتبر جزءًا أساسيًا من تراثه الثقافي. وتهدف منصة تيك توك إلى تعزيز الإبداع لدى الشباب وتشجيعهم على مشاركة مواهبهم وأفكارهم في مختلف المجالات، حيث أصبحت الوجهة الأولى التي يقصدها ملايين المشاهدين لمتابعة أخبار وتقييمات الأعمال الفنية، كما يمكن للمستخدمين نشر فيديوهات لهم وهم يغنون أو يعزفون على آلات موسيقية، كما يمكنهم مشاركة أفكارهم وتعليقاتهم حول ما هي الأغاني التي يفضلونها وما هي الأغاني التي يتمتعون بمشاهدتها على المنصة.



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