الأحد 04 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

قبل النهائي الأفريقي

لاعبو الألعاب الجماعية بالأهلى يساندون المارد الأحمر أمام الوداد

لاعبى الاهلى بالألعاب
لاعبى الاهلى بالألعاب الجماعية

تواجد  اليوم الأحد نجوم الألعاب الجماعية لتساند فريق كرة القدم بنادي الأهلى في اللقاء  المرتقب أمام الوداد المغربى في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

txt

أشرف صبحي يحضر مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا

 

txt

أشرف صبحي يحضر مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا

ونشر صفحة الأهلى الرسمية منذ قليل تواجد رموز الألعاب الجماعية لمسانده فريق كرة القدم لمباراة الوداد المغربى، بتواجد اللاعبه نهله سامح أسطورة لاعبة الطائرة ، بجانب ميرال و كاستيلوا، حميد و كاستيلو و ياسر و لاشين.

وتفصلنا ساعات قليلة  عن إنطلاق مباراة الأهلى والوداد المغربى التي  تبدأ على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويرتدي الأهلي الزي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقمًا من اللون الأخضر بالكامل، فيما يرتدي فريق الوداد الزي المكون من القميص الأسود والشورت الأسود والشراب الأبيض، ويرتدي حارس الفريق زيًّا من اللون السماوي بالكامل.

وخلال الاجتماع الذي عقد مساء أمس السبت تمت مناقشة كافة الجوانب الإدارية المتعلقة بالمباراة وموعد وصول الفريقين إلى أرض الملعب والزي الخاص بكل فريق، وبقية الأمور التنظيمية الخاصة باللقاء.

بعث الكونغولي آرسين زولا مدافع فريق الكرة الأول بنادي الوداد المغربي رسالة خاصة قبل مباراة الأهلي المقرر لها في التاسعة مساء اليوم، الأحد، بتوقيت القاهرة، ومكة المكرمة، ضمن منافسات ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع الوداد مساء اليوم الأحد، على ستاد القاهرة، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

قد تكون صورة ‏‏‏‏‏٧‏ أشخاص‏، و‏أشخاص يلعبون كرة القدم‏‏، و‏‏أشخاص يقفون‏، و‏‏حشد‏، و‏ملعب‏‏‏‏ و‏نص‏‏

رسالة زولا

ونشر زولا عبر حسابه الرسمي على تواصل الإجتماعي فيس بوك: "النهائي، سنكتب التاريخ، ديما وداد".

في سياق آخر، أشاد يوسف المطيع حارس مرمى فريق الوداد البيضاوي المغربي، بجمهور فريقه مؤكدًا بأنهم الأفضل في العالم ذلك قبل ساعات من مباراة النهائي المرتقبة بدوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي.

قد تكون صورة ‏‏‏شخصين‏، و‏‏أشخاص يلعبون كرة القدم‏، و‏ملعب‏‏‏ و‏نص‏‏

وتابع المطيع في حواره مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أنه يعلم جيدًا أن الوداد يلعب على كافة البطولات، مضيفا أنه لا يضع في الحسبان أنه الحارس الثاني أو الثالث، ويتعاون بينه وبين زميلي رضا التكناوتي، والذي يضع كل تركيزه على كيفية الحفاظ على نظافة شباك الفريق.

قد تكون صورة ‏‏‏شخصين‏، و‏‏أشخاص يلعبون كرة القدم‏، و‏ملعب‏‏‏ و‏نص‏‏

وأضاف حارس الوداد، أن جمهور الوداد هو الأفضل في العالم، وهم مثل العائلة، مضيفا أنه لعب مع زولا في فريق شباب المحمدية ونحن أصقاء، وسبق لي اللعب مع معظم لاعبي الوداد.

مواد متعلقة

أشرف صبحي يحضر مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا

حقيقة مفاوضات الأهلي لضم محمد زوجرانا نجم أسيك

خالد الغندور لجماهير القلعة الحمراء " لا تقلقوا الأهلى سيفوز "

الأهلي يجدد ثقته في وعي الجماهير قبل ساعات من نهائي أفريقيا

أرقام من تاريخ مواجهات الأهلي والوداد المغربي

مد العمل ساعة بالخط الثالث للمترو استعدادًا لمباراة الأهلي والوداد اليوم
الجريدة الورقية