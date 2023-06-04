لاعبو الألعاب الجماعية بالأهلى يساندون المارد الأحمر أمام الوداد

قبل النهائي الأفريقي

تواجد اليوم الأحد نجوم الألعاب الجماعية لتساند فريق كرة القدم بنادي الأهلى في اللقاء المرتقب أمام الوداد المغربى في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ونشر صفحة الأهلى الرسمية منذ قليل تواجد رموز الألعاب الجماعية لمسانده فريق كرة القدم لمباراة الوداد المغربى، بتواجد اللاعبه نهله سامح أسطورة لاعبة الطائرة ، بجانب ميرال و كاستيلوا، حميد و كاستيلو و ياسر و لاشين.

وتفصلنا ساعات قليلة عن إنطلاق مباراة الأهلى والوداد المغربى التي تبدأ على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويرتدي الأهلي الزي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقمًا من اللون الأخضر بالكامل، فيما يرتدي فريق الوداد الزي المكون من القميص الأسود والشورت الأسود والشراب الأبيض، ويرتدي حارس الفريق زيًّا من اللون السماوي بالكامل.

وخلال الاجتماع الذي عقد مساء أمس السبت تمت مناقشة كافة الجوانب الإدارية المتعلقة بالمباراة وموعد وصول الفريقين إلى أرض الملعب والزي الخاص بكل فريق، وبقية الأمور التنظيمية الخاصة باللقاء.

بعث الكونغولي آرسين زولا مدافع فريق الكرة الأول بنادي الوداد المغربي رسالة خاصة قبل مباراة الأهلي المقرر لها في التاسعة مساء اليوم، الأحد، بتوقيت القاهرة، ومكة المكرمة، ضمن منافسات ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع الوداد مساء اليوم الأحد، على ستاد القاهرة، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

رسالة زولا

ونشر زولا عبر حسابه الرسمي على تواصل الإجتماعي فيس بوك: "النهائي، سنكتب التاريخ، ديما وداد".

في سياق آخر، أشاد يوسف المطيع حارس مرمى فريق الوداد البيضاوي المغربي، بجمهور فريقه مؤكدًا بأنهم الأفضل في العالم ذلك قبل ساعات من مباراة النهائي المرتقبة بدوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي.

وتابع المطيع في حواره مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أنه يعلم جيدًا أن الوداد يلعب على كافة البطولات، مضيفا أنه لا يضع في الحسبان أنه الحارس الثاني أو الثالث، ويتعاون بينه وبين زميلي رضا التكناوتي، والذي يضع كل تركيزه على كيفية الحفاظ على نظافة شباك الفريق.

وأضاف حارس الوداد، أن جمهور الوداد هو الأفضل في العالم، وهم مثل العائلة، مضيفا أنه لعب مع زولا في فريق شباب المحمدية ونحن أصقاء، وسبق لي اللعب مع معظم لاعبي الوداد.