أهمية زيارة الرئيس الموريتاني لمصر.. قفزة في مستوى العلاقات بين البلدين (فيديو)

أكد السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، أهمية زيارة الرئيس الموريتاني لمصر، قائلا: “سياسة مصر هي توثيق العلاقات الخارجية مع مختلف الدول”.

زيارة الرئيس الموريتاني لمصر ستكون قفزة في مستوى العلاقات بين البلدين

وقال العرابي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء اليوم الأحد، أن زيارة الرئيس الموريتاني لمصر ستكون قفزة في مستوى العلاقات بين البلدين على كافة الأصعدة.

وتابع العرابي: "الملفات المشتركة بين السيسي والرئيس الموريتاني سيكون على رأسها مناقشة سد النهضة ويهمنا تكوين رأي عام داعم في القضية علي المستوي الدولي والعالمي للمساهمة في حصول مصر على حقوقها".

أشاد الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، بالإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلًا: "مصر هي أرض الكنانة، أهنئكم والشعب المصري على الإنجازات العظيمة التي تحققت في عهد الرئيس السيسي".

وقال الغزواني خلال كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، أن مصر لها دور تاريخي كبير، لافتًا إلى أن مصر لها دور بارز في أهم القضايا العربية، كما أن مصر لها مكانة خاصة في وجدان الشعب الموريتاني.

وواصل: "إذا كان الوضع في مصر جيدًا، فالوضع يكون جيدًا في باقي المنطقة، ومصر تمثل وجدانًا كبيرًا في أمتنا العربية.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمطار القاهرة الدولي، الرئيس محمد ولد الغَزْواني، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، في مستهل زيارته لمصر التي تمتد لثلاثة أيام، ثم اصطحب الرئيس السيسى نظيره الموريتاني إلى قصر الاتحادية، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي، وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي، أن الرئيسين عقدا مباحثات منفردة أعقبتها جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، حيث ثمن الرئيسان التطور المستمر في العلاقات المصرية الموريتانية وما شهدته الروابط التاريخية الممتدة بين البلدين الشقيقين من تقدم مضطرد خلال السنوات الأخيرة على الأصعدة كافة، خاصةً فيما يتعلق بالشق العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب في منطقة الساحل.

كما تباحث الرئيسان حول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية بين البلدين الشقيقين خلال الفترة المقبلة، حيث أشاد الرئيس الموريتاني في هذا الخصوص بالتجربة التنموية المصرية، معرباً عن التقدير لما تقدمه مصر من دعم وبناء القدرات والكوادر للأشقاء الموريتانيين في جميع المجالات.

و تم الاتفاق على عقد اللجنة العليا المشتركة على مستوى وزيري الخارجية في شهر يوليو المقبل، ليتم التوقيع خلالها على عدد من اتفاقيات التعاون في مختلف المجالات، بما يعزز أطر التعاون والشراكة المصرية الموريتانية ويحقق مصالح الشعبين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر بشأن آليات دفع العمل العربي والأفريقي المشترك، مع مناقشة تطورات عدد من القضايا الإقليمية، خاصةً السودان وليبيا وسوريا وسد النهضة.