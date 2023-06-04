أعرب المستشار محمد مصطفى رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو عن سعادته بالانجاز التاريخي الذي حققته بعثة منتخب مصر للتايكوندو المشاركة في بطولة العالم الحالية بأذرابيجان والتي شهدت تحقيق ميداليتان برونزيتان عن طريق سيف عيسى وشهد سامي في انجاز تاريخي لم يتحقق منذ 30 عام بتحقيق بعثة مصر لميداليتين في بطولة واحدة منذ بطولة العالم في أمريكا عام 1993 عن طريق إيناس أنيس وأحمد زهران.



محمد مصطفى: ميداليات سيف عيسى وشهد سامي تتويج لعمل التايكوندو المصري





وقال المستشار محمد مصطفى، أشكر كل أسرة التايكوندو المصري والجهاز الفني واللاعبين ومجلس الإدارة على هذه النتائج المميزة والتطور المستمر لنتائج التايكوندو المصري خلال الفترة الحالية وأصبح تواجدنا على منصات التتويج في بطولات العالم مستمر وهو ما يؤكد أن هناك خطة يتم تنفيذها وعمل مستمر من أجل الوصول لمنصات التتويج في كل البطولات على جميع المستويات.

واضاف المستشار محمد مصطفى رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو، أشكر الدولة المصرية على الدعم الغير محدود ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على الدعم الكبير للتايكوندو المصري والشكر للمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية والرعاة الذي لهم دور كبير في الفترة الحالية ومجلس إدارة الاتحاد المصري للتايكوندو على دورهم والمهندس محمد عجيزة عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرف على المنتخبات وكل هذا التعاون نحصد نتيجته حاليا ومازال لدينا طموحات كبيرة وخطط للمستقبل نسعى لتنفيذها من أجل الارتقاء بالتايكوندو المصري والوصول لأفضل الانجازات والنجاحات.

وأوضح المستشار محمد مصطفى ، ميدالية شهد سامي غالية ومهمة للتايكوندو المصرية لأنها لأول مرة منذ عام 2005 نحقق ميدالية في منافسات السيدات في بطولات العالم وخطوة مهمة تمنح الدافع للجميع من أجل الاجتهاد للوصول لنفس الانجازات.



وأشار المستشار محمد مصطفى ، تحقيق ميداليتان في بطولة العالم الحالية ببرونزية سيف عيسى الذي يحقق البرونزية الثانية على التوالي في بطولات العالم بعد برونزية بطولة المكسيك العام الماضي 2022 انجاز كبير حتى اللاعبين المشاركين في البطولة ولم يحققوا ميداليات قدموا أداء مميز ونافسوا ووصل عدد كبير منهم لدور الثمانية مع أفضل ثمانية لاعبين في العالم وهو ما يؤكد أننا نخطوا بشكل مميز ولدينا ذخيرة لمنتخبات مصر في التايكوندو ولدينا تواصل أجيال من أجل المستقبل وأن يظل التايكوندو المصري في المقدمة ويحقق الانتصارات ويرفع راية مصر عاليه.

