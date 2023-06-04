طارق عبد العزيز يعلن تركيبه الدعامات بنجاح ويشكر الجمهور

أعلن الفنان طارق عبد العزيز نجاح القسطرة الثانية وتركيبه الدعامات بنجاح.

وكتب عبر حسابه على فيس بوك قائلًا: "اللهم لك الحمد دائما وأبدا .. تمت القسطرة الثانية وتركيب الدعامات بنجاح ، و بطمن الجميع إني بخير الحمدلله ، وبشكرهم على الدعاء ومحاولة الاطمئنان الدائم بكل الطرق ، وللشكر قائمة لا تنتهي على رأسهم الجمهور الغالي المحب اللي ملأ الصفحات بالدعاء ، وللصحافة المصرية في تحري الدقة قبل النشر ، ولبيتنا الكبير نقابة المهن التمثيلية بداية من د/ اشرف زكي مروراً بالعزيزة نهال عنبر اللي بذلت أقصى جهد لتذليل أي عقبات.

وأضاف: "مفيش انتهاء لأن القائمة لا تنتهي وشكراً مش هتوفي حقوق ناس تانية عارفين نفسهم منهم أهلي وأسرتي و أصدقاء الجامعة و أولادهم شكراً للحبيب الغالي أخويا محمد رياض اللي ربنا جعله سبب في التعافي والوقفة دي شكراً لمستشفى مصر الدولي شكرا لفريق أكاديمية جراحة القلب بجامعة عين شمس أطباء وتمريض ، هم المعنى الحقيقي للإتقان و التفاني والانضباط أدعو لهم بالتوفيق والتقدم المستمر".

طارق عبد العزيز ومحمد رياض والأطباء

وتابع: “شكراً دكتور سامح ثابت اللي كشف الغمة شكراً دكتور ماجد بهجت على حسن الاستقبال والاهتمام الدائم بالجميع شكراً دكتور أيمن الباز لمتابعته واهتمامه بكل التفاصيل وختاماً شكراً للأستاذ الدكتور طارق رشيد السبب في الضحكة الحلوة اللي على الوشوش الطيبة في الصورة ، دكتور طارق مثال حي للدكتور الفنان اللي مش بس متقن في شغله دة بيحبه وبيبدع فيه .. ربنا يسدد الخُطى ويجمعنا دايماً في الخير”.

ويعانى الفنان طارق عبدالعزيز من أزمة صحية، ويخضع للعلاج حاليًا، وشهدت حالته الصحية تحسنًا ملحوظًا خلال اليومين الماضيين، وذلك بعد خضوعه لعملية قسطرة في القلب، نتيجة الأزمة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا واستدعت دخوله إلى أحد المستشفيات.

مرحلة تلقي العلاج

وما زال طارق عبدالعزيز خلال الوقت الحالي في مرحلة العلاج، كما يخضع للعديد من الفحوصات، حسب توصيات الطبيب المعالج، لتحديد طرق العلاج الفعالة للفترة المقبلة.

وكان روى الفنان طارق عبدالعزيز تفاصيل قصة غامضة عن محاولة قتله على يد أمير سعودي، قائلًا: "إن والده كان يعمل مدرسًا في السعودية.. وكنا برفقته، والدي كان صعيدي من سوهاج وطباعه وأخلاقه صعيدي، وكان يحني رأسه أثناء السير لغض بصره عن السيدات".

وأضاف الفنان طارق عبدالعزيز، أن ابن أمير المنطقة التي كنا نعيش فيها بالسعودية، قال لفظ خارج بالنسبة ليّ كمصري وشتمني ، قائلًا: " أنا على طول روحت ضربه.. والدي كان دايمًا يقولي اللي يغلط فيك خد حقك، وعملت كدا فعلا".

طارق عبد العزيز

وتابع: " ثاني يوم بعد هذه الواقعة وجدت حاشية من القوم دخلوا على الفصل بتاعي بالمدرسة، والأمير داخل ومعاه "سياف" كائن ضخم جدًا.. أنا معرفش إني ضربت ابن الأمير ".

وأكمل: " سأل الأمير ابنه من ضربك، قال له : هذا.. سأل ابن مين ؟ قالوا له: ابن الحاج عبدالعزيز .. فجأة الأمير نظر إلى ابنه وضربه بالقلم وقال له: انت بتتخانق مع أخوك ابن الراجل المصري المحترم".

وأَضاف: " في الموقف دا عرفت يعني اية كلمة أب.. وكيف شفعة ليّ أخلاق أبي"، جاء ذلك خلال حديثه مع الإعلامي عمرو الليثي، عبر قناة النهار.

طارق عبد العزيز

شفاك الله وعفاك

ودعمه الفنان مفيد عاشور فى أزمته حيث كتب عبر حسابه على "فيسبوك" قائلًا: "صديقي وحبيبي الفنان طارق عبد العزيز، شفاك الله وعافاك، نسألكم الدعاء له بالسلامة والعافية.

آخر أعمال طارق عبد العزيز

يذكر أن طارق عبد العزيز شارك مؤخرًا في مسلسل "أعمل أي" الذي عرض قبل السباق الرمضاني، بدور "شوقي المحامي"، وهو من بطولة خالد الصاوي، صابرين، هناء الشوربجي، ندى بسيوني، ألحان المهدي، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمد الحناوي، وإخراج أحمد عبدالحميد.