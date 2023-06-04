توريد 394 طن قمح بشون وصوامع المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عن إستمرار عمليات توريد محصول القمح لموسم حصاد 2023 ، حيث تم توريد 394 ألف طن حتى اليوم الأحد، وذلك من خلال 42 موقعا ًتخزينيا ًبجميع مراكز ومدن المحافظة، لتتخطى بذلك المحافظة المستهدف بنسبة 107.9% ، مؤكدا ً أن المساحة المنزرعة تبلغ 243 ألف فدان لهذا العام.

ووجه المحافظ بالإستمرار في أعمال التوريد ضمن خطة الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن فى ظل التغيرات المناخية و تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية .

وشدد علي تكثيف الحملات اليومية على مصانع ومخازن الغلال والأعلاف ، للتأكد من عدم وجود ‏قمح محلى بها يستخدم فى صناعة الأعلاف، لافتاً ، إلي المتابعة المستمرة لنسب التوريد ‏والمحاضر التى تتم مع المخالفين للضوابط المقررة ، والمحددة فى إستخدام ‏القمح المحلى فى أى أغراض أخرى مخالفة للقرارات الوزارية بهذا الشأن.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن المتابعة مستمرة لأعمال التوريد من خلال لجان للمرور والمتابعة، لتذليل كافة العقبات خلال أعمال التوريد من المزارعين، في ضوء الالتزام بضوابط التوريد ووفقاً للقواعد والاشتراطات اللازمة.