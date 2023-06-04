يقترب الميركاتو الصيفي من بدايته ومعه يظهر عدد كبير من لاعبي كرة القدم الذين انتهت عقودهم مع فرقهم، ويمكنهم الانتقال لأي فريق في شهر يونيو الجاري 2023، والتي كونت تشكيل من نجوم العالم الذين أصبحوا متاحين للتعاقد المجاني.

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تنتهي عقود مجموعة كبيرة من نجوم العالم في 30 يونيو 2023، ومنهم من يقترب من المنطقة العربية بالتحديد في الدوري السعودي، بجانب بعض الأسماء التي تقترب من تجديد عقدها مع فريقها، لكن لم يتم الإعلان الرسمي عن ذلك بشكل رسمي.

تشكيل من نجوم العالم المتاحين مجانًا في الصيف:

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا (مانشستر يونايتد).

في خط الدفاع: سويونكو (ليستر سيتي) وسيرجيو راموس (باريس سان جيرمان) وكريس سمولينج (روما).

في خط الوسط: ليمار (أتلتيكو مدريد) والكاي جوندوجان (مانشستر سيتي) وتيليمانس (ليستر سيتي) وويلفريد زاها (كريستال بالاس).

في خط الهجوم: ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان) وكريم بنزيما (ريال مدريد) وروبرتو فيرمينيو (ليفربول).

نجوم العالم يقتربون من الدوري السعودي:

ويقترب ليونيل ميسي، أحد نجوم العالم، من الانتقال للدوري السعودي عبر فريق نادي الهلال، بينما ارتبط اسم اللاعب سيرجيو راموس بالانتقال للنصر السعودي، في حين وضعت التقارير اسم كريم بنزيما من بين اللاعبين القريبين من الانتقال لفريق الاتحاد السعودي.

وعن اللاعبين الذين يقتربون من تجديد عقودهم هم ديفيد دي خيا، حارس مرمى مانشيتر يونايتد، والكاي جوندوجان نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، وسمولينج مدافع روما الإيطالي، وويلفريد زاها لاعب كريستال بالاس.

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