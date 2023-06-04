الإجازات الرسمية في عيد الأضحى المبارك

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية، عن أيام الإجازات الرسميه خلال عيد الأضحى المبارك.

الإجازات الرسمية خلال عيد الأضحى المبارك:

يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023، يوافق يوم عرفة 2023.

يوم الأربعاء 28 يونيو 2023، يوافق أول أيام إجازة عيد الأضحى 2023.

يوم الخميس 29 يونيو 2023، يوافق ثاني أيام إجازة عيد الأضحى 2023.

يوم الجمعة 30 يونيو 2023، يوافق ثالث أيام إجازة عيد الأضحى 2023.

يوم السبت 1 يوليو 2023، يوافق رابع أيام إجازة عيد الأضحى 2023.

ويكون موعد صلاة عيد الأضحى2023.. قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إنه في محافظة القاهرة سيكون الساعة 5:47 صباحًا.