المنيا تكثف حملاتها التموينية لضبط الأسواق

واصلت مديرية التموين بمحافظة المنيا، جهودها في تكثيف الحملات التموينية والرقابية، بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وكل الجهات المعنية، تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ورئاسة مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، لضبط الأسواق ومتابعة المخابز البلدية وللاطمئنان على توافر السلع الغذائية ومراقبة الأسعار ورصد محتكري السلع والمواد الغذائية.

وأكد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بالمحافظة بإحكام السيطرة على سيارات نقل القمح، وذلك في إطار القرارات والكتب الدورية المنظمة لذلك.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن حملة اليوم أسفرت عن تحرير 45 مخالفة منها 37 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين (إنتاج خبز ناقص الوزن- غير مطابق للمواصفات)، وفي مجال متابعة الأسواق تم تحرير 8 محاضر (بيع بأزيد من الثمن - وعدم وجود ترخيص)، حيث تم تحرير المحاضر للمخالفين واتخاذ كل الإجراءات القانونية.