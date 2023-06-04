تفاصيل الحالة الصحية للبابا تواضروس الثاني (شاهد)

طمأن القمص موسي إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الجميع على الحالة الصحية للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.

وأكد إبراهيم، أن الحالة بسيطة والعلاج يتم داخل مصر، لافتا إلى أن الفحوصات الطبية التي أجريت للبابا تواضروس كشفت عن إصابته بالتهاب بسيط في العصب السابع، بعد إجراء فحوصات شديدة الدقة ونصحه الأطباء بأخذ فترة راحة مع بعض الأدوية وجلسات العلاج الطبيعي.

وأشار إلى أنه بعدما صلى البابا تواضروس قداس عيد حلول الروح القدس صباح اليوم في كنج مريوط، شعر ببعض المضاعفات فتوجه إلى المستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية.

وواصل إبراهيم أن علاج البابا سيكون داخل مصر وأن تشخيصه بسيط ولا يستدعي القلق، لافتا إلى أن فترة الراحة التي سيخضع لها البابا ستكون نسبية، بينما تستمر لقاءاته الدورية كالعادة

وتمنى إبراهيم خلال تصريحاته ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأحد، سرعة الشفاء وكامل الصحة البابا تواضروس الثاني.

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تصدر بيانا بشأن الحالة الصحية للبابا تواضرس الثاني

وأصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بيانا أعلنت خلاله تأجيل أية اجتماعات رعوية كانت مقررة الأيام المقبلة، مع استمرار المقابلات الفردية المحددة مسبقا.

جاءت هذه الفحوصات عقب ترأس قداسة البابا، اليوم الأحد، قداس عيد حلول الروح القدس المعروف كنسيًا بـ"عيد العنصرة" ذلك في كنج مريوط.

وبعد ساعات من الجلسة العامة مع أعضاء المجمع المقدس بوادي النطرون والتي جاءت بعد سلسلة احتفالات بخصوص ذكرى دخول المسيح أرض مصر.

البابا تواضرس يؤدي القداس

وفي سياق آخر، صلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم، قداس عيد دخول السيد المسيح أرض مصر في كنيسة السيدة العذراء بالمعادي، التي تعد إحدى المحطات التي زارتها العائلة المقدسة خلال جولتها في أرض مصر.

وشارك في صلوات القداس عدد من الآباء المطارنة والأساقفة والكهنة، وخورس شمامسة الكنيسة والشعب.

وبارك قداسة البابا مياه النيل الواقعة عليه الكنيسة، برش مياه البركة فيه، عقب انتهاء القداس الذي أقيم الهواء الطلق في المنطقة المطلة على النيل مباشرة.