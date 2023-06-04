الأحد 04 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

الأمير هاري يحارب الصحافة الصفراء أمام القضاء

الأمير هاري
الأمير هاري

 يمتثل الأمير هاري هذا الأسبوع أمام المحكمة العليا البريطانية، ليكون أول فرد رفيع المستوى بالأسرة المالكة يقدم أدلة أمام محكمة منذ 1891.

 يدلي الأمير هاري في قضية ضد مجموعة ميرور، على خلفية مزاعم حول استخدام المجموعة لمحققين، واختراقهم هاتفه للحصول على معلومات تم استخدامها في صناعة الأخبار.

 وتعتبر إفادة هاري الحاسمة في معركته ضد الصحافة، التي دائمًا تلوم والده حول وفاة والدته الأميرة ديانا، وتخريب علاقته بعائلته منذ زواجه بميغان ماركل عام 2018.

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 هذه الجلسة أحد 3 قضايا هذا الأسبوع، يخوضها هاري ضد الصحافة الصفراء في بريطانيا ومن بينها صحيفتا "دايلي ميل" و"ذي صن".

 ومن المتوقع أن يواجه هاري استجوابًا حول معلومات شخصية للغاية يدعي أنه تم الحصول عليها من خلال وسائل غير قانونية وهو ادعاء تنكره مجموعة "ميرور".

 يواجه الأمير هاري، أسئلة طويلة ومرهقة عن أفراد من العائلة الملكية، وأسئلة عن علاقاته السابقة وعن والدته الراحلة، ما قد يعني أنه قد يجر آخرين للقضية ربما يرغبون بإبقاء أسمائهم خارج قاعة المحكمة.

 ومن المرجح أن يستخدم القضاء مذكرات هاري (SPARE) ضده، خصوصًا فيما يتعلق برواياته عن تعاطي المخدرات وعلاقته المتوترة مع العائلة الملكية.

 وكان شقيقه الأمير وليام، توصل إلى تسوية في الماضي مع وسائل إعلام حول اختراق هاتفه أيضًا، إلا أن الأمير هاري يبدو غير مستعد للتسوية حيث عبّر مرارًا عن رغبته في تغيير المشهد الإعلامي لصحافة التابلويد في بريطانيا.

 

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