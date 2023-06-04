الغربية: تحرير 221 محضرًا وضبط طن رنجة غير صالحة للاستخدام

كلف الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اللجان التفتيشية المشكلة لمراقبة وضبط الأسواق، باستكمال أعمالها اليوم في قرى ومدن قطور، طنطا، كفر الزيات، السنطة وزفتى، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، بشأن التصدي لكافة أشكال الغش التجاري ولأي محاولات للتلاعب بالأسعار والمساس بالأمن الغذائي للمواطن، إلى جانب توفير احتياجات المواطنين من السلع بالأسعار المناسبة.

وقال رحمي، إن الحملات أسفرت اليوم عن تحرير ٢٢١ محضرا متنوعا حيث حررت مديرية الصحة لعدد ١٠٥ محاضر تنوعت ما بين عدم حمل شهادة صحية، عدم وجود تراخيص ومخالفة الاشتراطات الصحية، كما حررت مديرية التموين ٧٧ محضر ما بين عدم إعلان الأسعار، نقص وزن رغيف الخبز، عدم مطابقة ماكينة الصرف، حقن دواجن ومصنعات لحوم، مخالفة المواصفات والنظافة وعدم وجود ميزان حساس وعدم وجود تراخيص للمخبز، في حين حررت مديرية الطب البيطري ٣ محاضر للذبح خارج المجازر، كما حررت هيئة سلامة الغذاء ١٣ محاضر لأغذية منتهية الصلاحية وإعدام وتحريز لحوم ودواجن ومصنعات لحوم، بالإضافة إلى ٢٣ محضر حررتهم الوحدات المحلية لإشغال الطريق ومخالفة الاشتراطات البيئية وعدم وجود تراخيص للمحال.

وقامت اللجان بإعدام ٢٠٠ صندوق رنجة بإجمالي وزن ١٠٠٠ كجم، ٤٥ علبة مواد غذائية، ٤٠ كجم دواجن تم حقنها بالمياه إلى جانب مصادرة ٣٨٠ علبة سجائر مجهولة المصدر وعدد من مصنعات اللحوم والدواجن مشتبه في صلاحيتها.

يذكر أن المحافظ قد شكل ٤ لجان برئاسة نائب المحافظد السكرتير العام، السكرتير المساعد ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ وعضوية مديريات التموين، الصحة والطب البيطري وهيئة سلامة الغذاء للقيام بحملات على الأسواق والمحال والمخابز للتأكد من توافر السلع الغذائية ومدى جودتها وصلاحيتها ومراقبة الأسعار والتأكد من وضعها على كل السلع.