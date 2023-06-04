رسالة مؤثرة من فيتيسيوس لـ بنزيما

وجه فينيسيوس جونيور، جناح ريال مدريد الإسباني رسالة مؤثرة لزميله السابق بالفريق كريم بنزيما بعدما تأكد رحيل الدولي الفرنسي عن الملكي خلال الفترة الحالية.

وأكد فينيسيوس في رسالته لبنزيما على العلاقة الطيبة والرائعة التي ربطتهما طيلة السنوات الماضية داخل معقل الريال “السنتياجو بيرنابيو”.

رسالة فينيسيوس لبنزيما

كتب فينيسيوس جونيور عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، والتي جاءت كالتالي:" بنزفيني وفينزيمة، أيا كان الاسم (للثنائية)، النتيجة كانت دائما نفسها: ضحك، ومرح، وأهداف، وألقاب وقبل كل شيء، تعلم".

وتابع الدولي البرازيلي رسالته: "عندما جاء الفتى الخجول للغاية من ساو جونالو إلى مدريد في عام 2018، كنت أنت الشخص الأول الذي استقبلني (في إشارة لبنزيما).. لن أنسى ذلك أبدا".

وأكمل فينيسيوس تصريحاته: "تطورت كثيرًا معك يا صديقي، فزنا في إسبانيا وأوروبا والعالم معا، واستطعنا التصفيق لفوزك بجائزة الكرة الذهبية بكل فخر الموسم الماضي".

وأتم فيني رسالته: "انتهى ثنائي الظلام من الحياة الواقعية اليوم، لكنني دائمًا سأحتفظ بمقاطع الفيديو الخاصة بنا كمصدر إلهام وذكريات من فترة لا يمكن نسيانها، كريم، سنفتقدك كثيرا، شكرا على كل شيء يا أسطورة".

وجهة بنزيما المقبلة

يستعد بنزيما للانتقال للدوري السعودي خلال الفترة المقبلة بعدما تواصلت إدارة اتحاد جدة مع الدولي الفرنسي للانتقال إليهم خلال الموسم الجديد.

وكشفت تقارير صحفية فرنسية أن رئيس اتحاد جدة ونائبه سافرا للعاصمة الإسبانية مدريد من أجل اتمام التعاقد مع كريم بنزيما للانتقال للنمور خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما رحل عن صفوف العملاق الملكي ريال مدريد مع نهاية الموسم الجاري.

ومن المتوقع أن تكون ماجهة ريال مدريد الليلة أمام أتلتيك بلباو هي الأخيرة للمهاجم المخضرم كريم بنزيما مع الفريق الإسباني، عقب إعلان النادي صباح اليوم الأحد رحيل الدولي الفرنسي، بعد المسيرة التي أمتدت لأربعة عشر عامًا داخل معقل الفريق الملكي.

وينتهي عقد كريم بنزيما مع ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي، لكن الطرفان اتفقا على عدم تجديد التعاقد بالتراضي بينهما، ويستعد النادي لإقامة إحتفالية وداع للاعب يوم الثلاثاء المقبل الموافق 6 من شهر يونيو الجاري.

في سياق متصل، يلعب ريال مدريد أمام نظيره أتلتيك بلباو الليلة، ومن المتوقع أن يكون التشكيل المتوقع كالتالي:

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام أتلتيك بلباو

حارس المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، روديجر، ألابا.

خط الوسط: كروس، كامافينجا، فالفيردي.

خط الهجوم: رودريجو، بنزيما، فينيسيوس.