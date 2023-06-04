3 أمصال تعزز نمو الشعر.. الجنزبيل والقهوة الأبرز

قد تبدو محاولة إطالة ونمو الشعر أو الحصول على شعر أكثر كثافة وكأنها لعبة انتظار لا نهاية لها. في حين أن الشعر هو النسيج الأسرع نموًا في جسم الإنسان، وفقًا لجمعية علم أمراض الشعر ، فإن متوسط معدل النمو يتراوح من 0.5 إلى 1.7 سم شهريًا أو في أي مكان من حوالي 2 إلى 8 بوصات سنويًا وقد يبدو هذا النمو ضئيلًا - خاصةً عندما تنتظر حدوثه.

من الطبيعي أن تتساقط ما بين 50 و 100 شعرة يوميًا ، وفقًا لجمعية الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية (AAD) ، ولكن إذا كنت تعتقد أن نموك متوقف بالفعل ، فهناك بعض التعديلات التي يمكنك إجراؤها على نظام العناية بالشعر اليومي لتعزيز نمو الشعر، ويمكنك تجربة استخدام فرشاة شعر مختلفة ، وضبط عدد المرات التي تستخدم فيها مجفف الشعر لتقليل الضرر الذي يلحق بشعرك أو إضافة زيوت وأطعمة نمو الشعر لجعل الشعر ينمو بشكل أسرع في روتينك.

نمو الشعر

أفضل الأمصال التي يمكن أن تعزز نمو الشعر

أوراق البصل وأوراق الكاري

يجمع منتج مصل الشعر هذا بين مزايا البصل وأوراق الكاري، حيث تعمل هذه المكونات معًا لتحفيز نمو الشعر وتقليل تساقط الشعر، وذلك عن طريق تقوية بصيلات الشعر ومنع التكسر، بالإضافة إلى تغذية وترطيب فروة الرأس والشعر، ويساعد هذا المصل أيضا في مكافحة قشرة الرأس والتهابات فروة الرأس.

مصل الجنزبيل لنمو الشعر

الزنجبيل يحسن حجم الشعر ويقلل من ترقق الشعر ويقوي بصيلات الشعر، بالإضافة إلي أنه ينعم ويجدد الشعر، وذلك عن طريق وضع بضع قطرات من المصل على فروة رأسك، والتدليك بأطراف الأصابع لمدة أربع إلى خمس دقائق على فروة الرأس غير الدهنية، وذلك بعد غسل الشعر بالشامبو.

مصل القهوة مضاد للقشرة

يعمل مصل القهوة علي تعزيز نمو الشعر وتقليل تساقط الشعر، ويمكنه أيضًا ترطيب خيوط شعرك وتحسين مظهره وتقليل التجعد والتكسر، وإذا كنت تريد أن ينمو شعرك بسرعة فلا يجب أن تتخلى عن هذا المصل، ولكن من المهم أن تتذكر أن النتائج الفردية قد تختلف.