نادي النصر

شهدت الأيام الاولى لاختبارات كرة القدم بنادي النصر اقبالا كبيرا من المتقدمين لخوض الاختبارات في جميع الاعمار السنية.

وكان نادي النصر برئاسة الدكتور عمرو عبدالحق قد فتح باب الاختبارات لموسم 2023/2024 للكشف عن مواهب جديدة في كرة القدم.



اقبال كبير على اختبارات كرة القدم بنادي النصر



وتقام الاختبارات بمقر النادي بمصر الجديدة يوميا من الساعه 8 صباحا للواحدة ظهرا بداية من مواليد من 2015 حتى مواليد 2003.

وتقام الاختبارات تحت إشراف محمد خلف نجم الأهلي والاسماعيلي والمقاولون العرب والنصر السابق والمنتخب العسكري والمدير الرياضي لقطاع كرة القدم وعدد من مدربي قطاع الناشئين بالنادي بهدف انتقاء أفضل العناصر وضمهم لصفوف فرق قطاع الناشئين والبراعم.



وأخرج قطاع الناشئين بنادي النصر أخرج العديد من نجوم الكرة المصرية على رأسهم كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ونجم الكرة المصرية وأفضل لاعب في أفريقيا عام 1983 وكابتن وحيد كامل نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق وكابتن أشرف قاسم نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق وكابتن عمرو أنور نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق وكابتن محمد عبدالفتاح كفته نجم الأهلي السابق وكابتن سيد عيد نجم المقاولون السابق والعديد من الأندية وواحد من أبرز مدربي الدوري الممتاز ب التاريخيين والذي نجح في قيادة النصر للتأهل للدوري الممتاز مرتين وقيادة الداخلية أيضا في الموسم الماضي وكان آخرهم عمار حمدي نجم النادي الأهلي ومروان حمدي نجم الزمالك وسموحة ومنتخب مصر واسلام عيسي نجم بيراميدز وأحمد سامي نجم بيراميدز وإنبي واحمد صبيحه نجم المقاصة وانبي ومنتخب الشباب ومحمود فهمي نجم المقاصة وغيرهم العديد من اللاعبين ومودي ناصر وأحمد كالوشا نجما نادي انبي وأحمد داهش نجم الداخلية وادهم حامد نجم البنك الأهلي.

يعتبر قطاع الناشئين بنادي النصر هو الداعم الأول والرئيسي للفريق الفريق الذي يعتمد على المواهب الشابة حيث شهد الموسم الحالي مشاركة عدد من لاعبي قطاع الناشئين مع الفريق الأول وهم محمود تيتي وأمين علي وعبدالرحمن ناصر ميسي وعبدالوهاب صبحي وإسلام عادل من مواليد 2003 وشاركوا بشكل أساسي وظهروا بمستوى مميز في الموسم الحالي .