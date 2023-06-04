محمد ممدوح ينافس أفلام عيد الأضحى بشقو ووش في وش

يشارك الفنان محمد ممدوح في الموسم السينمائي المقبل لعيد الأضحي لعام 2023، بفيلمان أولهما فيلم "شقو" بلطجي يدعي "حجازي" يستعين به صديقه أسماعيل الشخصية الذي يجسدها الفنان عمرو يوسف، للقيام بعملية سرقة كبيرة تتلخص في التخطيط لسرقة المتحف المصري.

محمد ممدوح

"شقو" فيلم قصته مستوحى من رواية "أمير اللصوص"، للكاتب تشاك هوجان، ومن المقرر عرضه جماهيرياً في موسم أفلام عيدالأضحي المبارك.

فيلم "شقو" بطولة كل من الفنان عمرو يوسف ومحمد ممدوح ودينا الشربيني وأمينة خليل، من تأليف وسام صبري، وإخراج كريم السبكي. وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن تشويقي عن مجموعة من الأصدقاء الخارجين عن القانون، يمارسون أعمالاً إجرامية، بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى داخل الفيلم.

كما أنتهي الفنان محمد ممدوح من تصوير مشاهده في فيلم" وش في وش " في الفترة الحالية ، وقررت الجهة المنتجة عرض العمل ضمن موسم الصيف بعد نهاية موسم عيد الأضحى .

ويجسد محمد ممدوح دور مهندس خلال أحداث العمل، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي كوميدي لايت، حول المشاكل الزوجية والتي يعاني منها ممدوح وأمنية خليل كازوجان ، والعمل تدور أحداثه في إطار لايت اجتماعي، يناقش العديد من المشاكل الزوجية.

العمل من بطولة: محمد ممدوح، أمينة خليل، أحمد خالد صالح، بيومي فؤاد، أنوشكا، أسماء جلال، حمد شاهين، محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا سامي، وسلوى محمد علي، والعمل من إخراج وليد الحلفاوي.

يذكر أن شارك الفنان محمد ممدوح في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل رشيد تدور أحداث المسلسل بمحمد ممدوح الذي تجمعه قصة حب مع ريهام عبدالغفور، ولكن ليلة زفافه عليها يُتهم في قضية قتل صاحب الشركة التي يعمل بها، والذي يجسد شخصيته صلاح عبدالله، فيما نتعرف بتتابع الأحداث على ابن محمد ممدوح من زوجته الأولى حسن مالك، والذى يتعرض للخطف في صغره ويصبح بمرور السنوات شاب مشرد.

ويدخل محمد ممدوح السجن خلال أحداث العمل، ويُحكم عليه بالمؤبد، وبعد خروجه، يبدأ رحلة البحث عن نجله والانتقام علي طريقة أنور وجدي في فيلم أمير الإنتقام، من الذين تسببوا في اتهامه بقضية القتل، كما يتقابل مرة أخرى مع ريهام عبدالغفور، التي تعمل كوافيرة وترغب فى خيانة زوجها مع ممدوح.