الأحد 04 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

تشكيل نابولي لمواجهة سامبدوريا في ختام مباريات الدوري الإيطالي

نابولي
نابولي

أعلن المدرب الإيطالي لوشيانو سباليتي المدير الفني لفريق نابولي الإيطالي، تشكيل البارتنوبي لمواجهة سامبدوريا والتي تجمع بين الطرفين مساء اليوم الأحد، 04 حزيران، على ملعب ستاد دييغو ارماندو مارادونا، ضمن مواجهات الجولة 38 بختام مباريات الدوري الإيطالي في الموسم الحالي 2022-2023.

أقرأ ايضًا..

txt

مارسيلو جروهي يتوج بأفضل حارس لشهر مايو بطولة دوري روشن

موقف نابولي وسامبدوريا بجدول الترتيب

ويتصدر نابولي جدول ترتيب الدورى الإيطالي برصيد 87 نقطة تمكن من تحقيق بطولة الدوري بعدما حقق الانتصار في 27 لقاء وتعادل في 6 مواجهات وخسر في 4 مباريات، بعد مرور 37 جولة من عمر منافسات الكالتشيو.

على الجانب الأخر يحتل فريق سامبدوريا المركز الـ 20 والأخير برصيد 19 نقطة، وحقق الفريق 3 انتصارات بعد التعادل في 10 مباريات وخسر في 24 لقاء هذا الموسم.

تشكيل نابولي لمواجهة سامبدوريا 

ويتواجد فيكتورأوسيمين وخفيتشا كفارساتشيليا على رأس تشكيل نابولي لمواجهة اليوم ضد سامبدوريا في الكالتشيو، والذي جاء مكون من:-

في حراسة المرمى: أليكس ميريت.

في خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو - أمير رحماني - ماريو روي - أوستي جارد.

في خط الوسط: ستانيسلاف لوبوتكا - بيوتر زيلينيسكي - فرانك أنجويسا - إليف إلماس.

في الهجوم: فيكتورأوسيمين - خفيتشا كفارساتشيليا.

txt

هاري كين بديل بنزيما في ريال مدريد

من المقرر أن تنطلق مباراة نابولي وسامبدوريا مساء اليوم الأحد في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة و مكة المكرمة والدوحة، وفي تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

لمزيد من أخبار الرياضة عبر بوابة الوفد الإلكترونية اضغط هنا

مواد متعلقة

أشرف صبحي يشيد بإنحاز شهد سامي ببطولة العالم للتايكوندو
الجريدة الورقية