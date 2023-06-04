تشكيل نابولي لمواجهة سامبدوريا في ختام مباريات الدوري الإيطالي

أعلن المدرب الإيطالي لوشيانو سباليتي المدير الفني لفريق نابولي الإيطالي، تشكيل البارتنوبي لمواجهة سامبدوريا والتي تجمع بين الطرفين مساء اليوم الأحد، 04 حزيران، على ملعب ستاد دييغو ارماندو مارادونا، ضمن مواجهات الجولة 38 بختام مباريات الدوري الإيطالي في الموسم الحالي 2022-2023.

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موقف نابولي وسامبدوريا بجدول الترتيب

ويتصدر نابولي جدول ترتيب الدورى الإيطالي برصيد 87 نقطة تمكن من تحقيق بطولة الدوري بعدما حقق الانتصار في 27 لقاء وتعادل في 6 مواجهات وخسر في 4 مباريات، بعد مرور 37 جولة من عمر منافسات الكالتشيو.

على الجانب الأخر يحتل فريق سامبدوريا المركز الـ 20 والأخير برصيد 19 نقطة، وحقق الفريق 3 انتصارات بعد التعادل في 10 مباريات وخسر في 24 لقاء هذا الموسم.

تشكيل نابولي لمواجهة سامبدوريا

ويتواجد فيكتورأوسيمين وخفيتشا كفارساتشيليا على رأس تشكيل نابولي لمواجهة اليوم ضد سامبدوريا في الكالتشيو، والذي جاء مكون من:-

في حراسة المرمى: أليكس ميريت.

في خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو - أمير رحماني - ماريو روي - أوستي جارد.

في خط الوسط: ستانيسلاف لوبوتكا - بيوتر زيلينيسكي - فرانك أنجويسا - إليف إلماس.

في الهجوم: فيكتورأوسيمين - خفيتشا كفارساتشيليا.

من المقرر أن تنطلق مباراة نابولي وسامبدوريا مساء اليوم الأحد في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة و مكة المكرمة والدوحة، وفي تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

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