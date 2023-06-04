أمير عزمي يتعافى من الوعكة الصحية وبعود لقيادة لقيادة السكة

تعافي أمير عزمي مجاهد من الوعكة الصحية التي تعرض لها خلال الفترة القليلة السابقة، مما جعله يغيب عن قيادة السكة الحديد الأيام القليلة الماضية.

وعاد أمير عزمي لمتابعة منصبه كمديرا فنيا لنادي السكة الحديد ليقود الفريق في الجولتين المقبلتين في ختام بطولة دوري القسم الثاني المجموعة الثانية.

بينما أعتذر أمير عزمي عن الاستمرار في منصبه كمديرا فنيا للسكة الحديد بعد هزيمة الفريق الأخيرة المفاجئة أمام الإنتاج الحربي بثلاثية أهداف لهدفين والابتعاد عن الصعود للدوري الممتاز، لكنه تراجع عن قرار الاعتذار بعد رفض إدارة نادي السكة الحديد بقراره بالرحيل عن الفريق.

وكان أمير عزمي مجاهد قد تعرض لوعكة صحية عقب المباراة الأخيرة دخل على إثرها أحدي المستشفيات حتي تعافي وغادر المستشفي.

ويرغب أمير عزمي مجاهد في تحقيق نتائج إيجابية مع السكة الحديد خلال الفترة المقبلة، بعد االتعثر الأخير.

ترتيب السكة الحديد في الدوري

يحتل السكة الحديد المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 51 نقطة وبفارق 8 نقاط مع زد اف سي المتصدر ب59 نقطة .

ويحتاج السكة الحديد لنقطة واحدة مباراتان لتأكيد تأهله لدوري المحترفين في الموسم القادم.

ومن المقرر أن يواجه السكة نظيره بورتو يوم الجمعة المقبل بالجولة 29 ثم يختتم مبارياته بمواجهة زد اف سي في الجولة 30.

فيمت شهدت الجولة الـ 28 المجموعة الثانية الغاء مباراة الاعلاميين والترسانة بعد انسحاب الإعلاميين من المباراة في الدقيقة 10 لعدم اكتمال عدد اللاعبين بعد تسجيل الترسانة لهدفين عن طريق اوجستين اوتو و يسري وحيد.

ونجح القناة في تحقيق الفوز على نظيره النصر بهدفين دون رد أحرزهما مواندا وأحمد عبدالرازق وتغلب الإنتاج الحربي على السكة الحديد بثلاثية مقابل هدفين.

بينما فاز المصرية للاتصالات على المستقبل بثلاثية دون رد وفاز العبور على كهرباء الإسماعيلية الكهرباء 1/2 احرز هدفي العبور محمد رجب وشيكا أحرز هدف الكهرباء احمد جمعة.

فيما حقق بتروجيت الفوز على الشرقية للدخان بثلاثية مقابل هدف احرز ثلاثية بتروجيت احمد رضا وإسماعيل بامبا ومحمد توفيق واحرز هدف الدخان حسام عبدالواحد وفاز وادي دجلة علي بورتو بهدف دون رد .