أسباب لا تعرفها وراء تساقط الشعر.. عدد المرات المثالية لغسله منعًا لفقدانه

حذر طبيب أمراض جلدية من أن تساقط الشعر قد يكون في بعض الأحيان علامة على مرض خطير، فضلًا عن تأثيره النفسي على الأشخاص، فمن المتعارف عليه أن الإنسان يفقد ما بين 50 و100 شعرة في اليوم، ويستبدل الشعر الجديد بها.

عدد المرات المثالية لغسل الشعر

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة "ديلي إكسبريس"، إن الطريقة التي تعتني بها بشعرك قد تكون عاملاً في تساقطه، مضيفًا: "لدينا نحو 100 ألف شعرة على رؤوسنا ونفقد ما بين 50 و100 شعرة يوميًا بشكل طبيعي".

الطريقة المثالية لغسل الشعر

وأضاف الطبيب: "هناك نمو طبيعي لذلك لا نميل إلى ملاحظة هذا، ولكن بالنسبة لبعض الناس، قد يكون تساقط الشعر أمرًا مرهقًا حقا، وتشمل الأعراض والعلامات التي يجب البحث عنها، على وجه الخصوص، أشياء مثل انحسار الخط الشعري، والبقع الصلعاء، والحكة، والتهاب فروة الرأس، وكل هذه الأشياء قد تشير إلى أنك تفقد شعرا أكثر ما هو طبيعي".

وأشار الطبيب إلى أن هناك العديد من الأسباب المحتملة لتساقط الشعر، حيث تلعب الهرمونات دورًا كبيرًا في هذه العملية، وفي حين أنه قد يكون من الصعب التأثير على بعض عوامل الخطر، يمكن تغيير عوامل أخرى بسهولة، موضحًا أن الطريقة التي نغسل بها شعرنا قد تلعب دورا مهما.

وتابع الطبيب: "هناك أشياء بسيطة يمكننا جميعا القيام بها، فكر في عدد المرات التي تغسل فيها شعرك، فلا يجب أن تفعل ذلك أكثر من مرة في اليوم، غسل شعرك يجرده من زيوته الطبيعية الواقية"، ويقول الخبراء في الواقع أنه لا يجب أن تغسل شعرك أكثر من مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع.

ووفقًا للطبيب، فإن العامل المهم الآخر عندما يتعلق الأمر بغسل شعرك هو درجة حرارة الماء، وينصح الكثيرون بغسل الشعر بالماء البارد للحصول على لمعان لا تشوبه شائبة، ومع ذلك، يجب ألا نعتمد أي درجات حرارة قصوى، موضحا بالقول: "يجب تجنب الماء الساخن جدا والبارد جدا. كلاهما يضر بالشعر ويمكنهما مرة أخرى تجريد الشعر من زيوته وإضعافه".

كما يجب ألا تحتوي العناية بشعرك على الكثير من الحرارة أو المواد الكيميائية الثقيلة، كما شدد الطبيب، على ضرورة تقليل عدد مرات تجفيف شعرك بالمجفف، أو تصفيف الشعر، أو استخدام مواد كيميائية قوية جدا على شعرك.