الأحد 04 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

"الشباب والرياضة" تنظم ندوة "العلاقة بين الرجل والمرأة في ظل التغيرات المجتمعية"

بوابة الوفد الإلكترونية

عقدت وزارة الشباب والرياضة من الإدارة المركزية لتنمية الشباب - الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية - إدارة الفتاه والمرأة، و ادارة التطوع  ، ندوتها التوعوية " أخلاقنا - حياة " تحت عنوان "العلاقة بين الرجل والمرأة في ظل  التغيرات المجتمعية" بدار الهيئة الهندسية.

أدار الندوة  الداعية  إسلام النواوي ، حيث أكد على أهمية العلم والصحبة الصالحة  ، وتطرق إلي كيفية تغير نظرة الإسلام للبنت ، موضحاً  المشاكل التي تواجه البنت في هذا العصر، و الحدود بين الولد والبنت وما هي النقطة الفاصلة بين اي علاقة بينهم ، و طبيعة العلاقة بين الرجل والمرأة .

كما تناول النواوي المتغيرات المجتمعية التي تحدد العلاقة بين الرجل والمرأة وكيف أن الأعباء التي أصبحت تحاصرنا  واحدثت الكثير العقبات أمام العلاقة التبادلية بينهم.

الجريدة الورقية