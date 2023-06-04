"الشباب والرياضة" تنظم ندوة "العلاقة بين الرجل والمرأة في ظل التغيرات المجتمعية"

عقدت وزارة الشباب والرياضة من الإدارة المركزية لتنمية الشباب - الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية - إدارة الفتاه والمرأة، و ادارة التطوع ، ندوتها التوعوية " أخلاقنا - حياة " تحت عنوان "العلاقة بين الرجل والمرأة في ظل التغيرات المجتمعية" بدار الهيئة الهندسية.

أدار الندوة الداعية إسلام النواوي ، حيث أكد على أهمية العلم والصحبة الصالحة ، وتطرق إلي كيفية تغير نظرة الإسلام للبنت ، موضحاً المشاكل التي تواجه البنت في هذا العصر، و الحدود بين الولد والبنت وما هي النقطة الفاصلة بين اي علاقة بينهم ، و طبيعة العلاقة بين الرجل والمرأة .

كما تناول النواوي المتغيرات المجتمعية التي تحدد العلاقة بين الرجل والمرأة وكيف أن الأعباء التي أصبحت تحاصرنا واحدثت الكثير العقبات أمام العلاقة التبادلية بينهم.