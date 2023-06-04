استمرار التوافد الجماهيري قبل ساعات قليلة من نهائي أفريقيا "صور"

ساعات قليلة تفصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن مواجهة الوداد المغربي المقرر انطلاقها في التاسعة مساء اليوم الأحد على ملعب ستاد القاهرة الدولي لحساب ذهاب الدور النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا.





ومن المقرر أن يذاع اللقاء عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الفضائي الحصري للمواجهات الأفريقية من البطولة وبالتحديد قناة بي إن سبورتس 4.



تاريخ مواجهات الفريقين ..

جاءت المواجهة الأولى بين الفريقين في مرحلة دور المجموعات عام 2011، حيث التقيا في القاهرة، وتعادلا بثلاثية لكل منهما في لقاء مثير أقيم على ملعب الكلية الحربية، وأحرز للأهلي حينها عماد متعب ووائل جمعة ودومينيك داسيلفا، وفي مواجهة الإياب بالدار البيضاء تعادل الفريقان أيضًا بنفس النتيجة 1-1 وسجل هدف الأهلي محمد ناجي جدو.

أما المواجهة الثانية بي الأهلي والوداد، جاءت في مرحلة دور المجموعات عام 2016، وتعادل الفريقان في الإسكندرية على ملعب برج العرب سلبيًا، وفي الرباط تمكن الأهلي من الفوز بهدف من دون رد أحرزه رامي ربيعة من ضربة رأسية.

وأقيمت المواجهة الثالثة في مرحلة دور المجموعات عام 2017، وتمكن الأحمر من الفوز في الإسكندرية بهدفين من دون رد أحرزهما مؤمن زكريا وجونيور أجايي، وفاز الوداد في الدار البيضاء المغربية بالنتيجة ذاتها.

أما رابع المواجهات جاءت في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا في نفس العام 2017، حيث تعادل الفريقان في الإسكندرية على ملعب برج العرب بهدف لكل فريق، أحرز للأهلي حينها مؤمن زكريا، وفي لقاء العودة بالدار البيضاء فاز الوداد بهدف للا شيء، وتمكن من الفوز باللقب الجاري تحت قيادة مديره الفني الحسين عموتة.

والمواجهة الخامسة جاءت لحساب منافسات الدور نصف النهائي موسم 2019-2020، وفاز الأهلي في لقاء الذهاب بالدار البيضاء بهدفين نظيفين سجلهما محمد مجدي أفشة وعلي معلول، وفي لقاء الإياب بالقاهرة فاز الأهلي 3-1 أحرز للأهلي مروان محسن وحسين الشحات وياسر إبراهيم، وصعد الأهلي للنهائي واقتنص كأس البطولة على حساب الزمالك.

والمواجهة السادسة والأخيرة جاءت في نهائي البطولة الموسم الماضي 2021-2022، وأقيمت من مباراة واحدة بالدار البيضاء على ملعب مركب محمد الخامس وفاز الوداد بنتيجة هدفين للا شيء وأحرز كأس البطولة.



توافد الجماهير 1

توافد الجماهير 2

توافد الجماهير 3