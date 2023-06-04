أشرف صبحي يشيد بإنحاز شهد سامي ببطولة العالم للتايكوندو

أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بإنجاز البطلة المصرية شهد سامي لاعبة منتخب مصر للتايكوندو والذي حققته خلال مشاركتها في بطولة العالم للتايكوندو المقامة حاليًا في العاصمة الأذربيجانية باكو.

أقرأ ايضًا..

أشرف صبحي يشيد بإنحاز شهد سامي

ونجحت البطلة المصرية شهد سامي في تحقيق الميدالية البرونزية بمنافسات وزن تحت 53 كجم ببطولة العالم بعدما خسرت أمام بطلة الصين والمصنفة الثانية عالميًا بنصف النهائي لتكتفي بالميدالية البرونزية وتضيف الميدالية الثانية مصر بالبطولة.

وقدم وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي التهنئة التهنئة للاعبة شهد سامي ومجلس إدارة اتحاد التايكوندو برىاسة المستشار محمد مصطفى والجهاز الفني للمنتخب الوطني على المجهود الكبير والنتيجة المشرفة التي تتحقق في بطولة العالم الحالية والتي تأتي بعد تحقيق البطل الأولمبي سيف عيسى للميدالية البرونزية في نفس البطولة في إستمرار لنجاحات التايكوندو المصري خلال الفترة الحالية .

وأكد أشرف صبحي أن دعم القيادة السياسية للرياضة المصرية؛ تجلت في النتائج غير المسبوقة التي يحققها أبطالنا الرياضيون خلال مشاركاتهم في مختلف المنافسات القارية والدولية والأوليمبية والبارالمبية.

شهد سامي تفوز ببطولة العالم للتايكوندو

وكانت شهد سامي قد بدات المنافسات اليوم بالفوز على بطلة هونج كونج بدور الـ64 قبل أن تحقق الفوز على بطلة التشيك في دور الـ32 ثم الفوز على بطلة إسبانيا والمصنفة الخامسة عالميًا في ثمن النهائي ومن ثم الفوز على بطلة لبنان بربع النهائي والتأهل لنصف النهائي وضمان ميدالية مصرية جديدة.

وتعد برونزية شهد سامي هي الثانية للبعثة المصرية بعد الحصول على ميدالية برونزية أولى عن طريق البطل الأولمبي سيف عيسى التي حققها يوم الأربعاء الماضي بمنافسات وزن تحت 80 كجم، وحرص أشرف صبحي على تهنئتها.

لمزيد من أخبار الرياضة عبر بوابة الوفد الإلكترونية اضغط هنا