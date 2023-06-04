الدقهلية تتابع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في اطار الاعتماد الاضافي للخطة الاستثمارية

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اجتماعا موسعا لمتابعة العمل فيما يتعلق بالمشروعات التي يتم تنفيذها في اطار الاعتماد الاضافي للخطة الاستثمارية لعام 2023 بعدد من مراكز ومدن المحافظة وذلك للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ الدقهلية، أن هناك 6 مشروعات يتم تنفيذها باعتماد اضافي للخطة الاستثمارية لهذا العام بمراكز دكرنس وشربين وبلقاس وميت غمر ومدينة المنصورة بتمويل اضافي قدره 138 مليون جنيه، وتشمل تلك المشروعات انشاء موقف حضاري بمدينة دكرنس وتنفيذ تطوير كورنيش مدينة شربين، ورصف وتطوير كورنيش مدينة بلقاس وكذا تركيب اعمدة انارة بشوارع مدينة ميت غمر وايضا رصف وتطوير ورفع كفاءة شارع الجيش، ومشروع استكمال المشاية السفلية بمدينة المنصورة..

وتابع الاجراءات والاعمال التي يتم تنفيذها في كل مشروع وأكد علي ضرورة الانتهاء من جميع المشروعات والمستخلصات ومستندات الصرف للمقاولين قبل بدء العام المالي الجديد..

وشدد على ضرورة دفع العمل لزيادة معدلات الاداء في كل مشروع والعمل الجاد في تذليل معوقات التنفيذ للانتهاء من التنفيذ وفقا للبرامج الزمنية المقررة، مؤكداً أنه لن يقبل اي تقصير في العمل في تنفيذ تلك المشروعات واحالة المتقاعسين عن العمل للتحقيق فورا.

حضر الاجتماع فكرية سلامه مدير عام الشئون المالية والادارية والمهندسة سلوي جابر وكيل وزارة الاسكان بالدقهلية و باسم الشريف مدير عام مكتب السيد محافظ الدقهلية والمهندسة ايمان حسين مدير عام التخطيط والمتابعة والمهندسه مني الساعي مدير عام متابعة المشروعات و اشرف وافي مدير الصناديق و بدر السيد مدير التعاقدات و ياسر حسين مدير الحسابات والمهندس خالد مصطفي مدير المشروعات بالشركة الوطنية والمهندس حازم العوضي والمهندس احمد خفاجي بالشركة الوطنية والمهندس الزناتي عبد العظيم مدير مديرية الطرق والنقل و محمد امين رئيس حي غرب المنصورة والدكتور عمرو عبد العاطي رئيس حي شرق المنصورة ومسئولي المشروعات والمالية والكهرباء والمشروعات والتصميمات بمديرية الاسكان بالدقهلية..

والجدير بالذكر أن محافظ الدقهلية كان قد عقد عده اجتماعات لرؤساء المراكز والمدن والاحياء اكد خلالها علي ضرورة المتابعة المستمرة لسرعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية وسرعة دخولها الخدمة وذلك لتلبية مطالب واحتياجات المواطنين وتحقيق رضا أبناء الدقهلية.