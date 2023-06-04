مارسيلو جروهي يتوج بأفضل حارس لشهر مايو بطولة دوري روشن

توج مارسيلو جروهى حارس اتحاد جدة السعودي بجائزة أفضل حارس في الدوري السعودي للمحترفين تحت مٌسمي دوري روشن السعودي لشهر مايو .

وقدم مارسيلو جروهي مستوي مميز مع فريق اتحاد جدة خلال الفترة الماضية طوال شهر مايو 2023،وقاد مارسيلو جروهي لحسم بطولة دوري روشن مع اتحاد جدة السعودي.

ونشر اتحاد جدة على موقع التواصل الإجتماعى "تويتر" بيانًا صحفي كاشفًا على اسم صاحب الجائزة أفضل حارس لشهر مايو قائلا :" حيّوا معنا الحارس الأفضل ، مارسيلو غروهي حارس مرمى الاتحاد يفوز بجائزة أفضل حارس في شهر مايو.

وتسعى إدارة اتحاد جدة من توفير احتياجات المدير الفني للفريق في ظل مشاركة كتيبة النمور في العديد البطولات العالمية منها كأس العالم للأندية و بطولة أبطال آسيا .

على الجانب الأخر ، أكدت القناة السعودية الرسمية، أن الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني، وافق على عرض اتحاد جدة.

ويملك بنزيما مع نادي ريال مدريد عقدًا يمتد حتى شهر نهاية شهر يونيو الحالي، مع وجود بند يتيح للملكي تمديد عقده لموسم آخر، لكن الملكي لم يعلن تفعيله حتى الوقت الحالي.

أشارت التلفزيون السعودي، أن بنزيما موافق على عرض الاتحاد، وبات على بعد خطوات من التوقيع مع الفريق السعودي لمدة موسمين.

200 مليون يورو راتب بنزيما

وكانت شبكة "ESPN" العالمية، أوضحت في وقت سابق أن بنزيما سيحصل على مبلغ 200 مليون يورو كراتب سنوي، مع اتحاد جدة.

ذلك رغم تصريحات بنزيما في حفل صحفية ماركا الإسبانية، يوم أمس الخميس، أنه مازال لاعبا في صفوف ريال مدريد، وأن ما يتردد على الإنترنت ليس له علاقة بالواقع.

وقضى بنزيما (35 عاما) مع ريال مدريد 14 موسما داخل أسوار سانتياجو بيرنابيو، قادما من صفوف نادي أولمبيك ليون الفرنسي في الميركاتو الصيفي لعام 2009.

تعليق حمدالله على قدوم بنزيما إلى الاتحاد السعودي

علق النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله على الأنباء التي ترددت أخيرًا حول اقتراب النجم الفرنسي كريم بنزيما، لاعب ريال مدريد، من القدوم إلى نادي الاتحاد السعودي خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وفتحت إدارة نادي الاتحاد السعودي باب مفاوضات مع النجم الفرنسي الدولي، أملًا في إقناعه بالانضمام إلى كتيبة النمور "أبطال الدوري"، ضمن خطة دعم صفوفهم استعدادًا للموسم الجديد.