محافظ الدقهلية يحيل131 مخالفة تموينية للنيابة العامة

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع لتوفير الإحتياجات اليومية للمواطنين مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والإحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية، أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وفي هذا الصدد قال محافظ الدقهلية أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات من خلال قطاع التموين او من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن اسفرت عن تحرير 131 محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة.. وقرر "مختار" احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشان حملات التفتيش والرقابه التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية.

ومن جانبه اوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، ان الحملات التي تم تنفيذها كانت عبارة عن حملات مجمعة لمديرية التموين علي عدد من المراكز في مقدمتها مركزي السنبلاوين والمنصورة وذلك علي مدار يومين وخلال اليوم الاول تم تحرير 71 مخالفة تموينية. شملت 1 محضر تجميع دقيق بكمية قدرها (12 شيكارة) و1 محضر تجميع بطاقات عدد(٧١ بطاقة ) و34 محضر نقص وزن و11 محضر عدم مطابقة للمواصفات و16 محاضر تصرف فى دقيق بكمية 205 شيكارة و2 محضر عدم وجود ميزان داخل المخبز و6 محاضر غلق في مواعيد العمل الرسمية وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وخلال اليوم التاني تم ضبط 60 مخالفة تموينية وان المحاضر التي تم تحريرها عبارة عن 2محضر تجميع بطاقات بعدد (244 بطاقة ) و2محضر تصرف فى دقيق بكمية قدرها (12 شيكارة ) و1محضر عدم وجود قائمة بيانات و1محضرعدم نظافة أدوات العجين و1محضر عدم إعطاء بون صرف و1محضر عدم تمكين و4 محاضر انتهاء من الإنتاج و7 محاضر غلق في مواعيد العمل الرسمية و14 محضر عدم مطابقة للمواصفات و24 محضر نقص وزن و2 محضر تجميع سلع تموينية.

- عدد ١محضر تصرف في دقيق و تم التحفظ على

665 كجم سكر تموينى وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.



