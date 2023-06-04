مصرع شخص في حادث سير على طريق الإسماعيلية

لقي شخص مصرعه، اليوم الأحد، متأثرا بجراحه، وذلك جراء حادث اصتدامه بسياره مجهوله على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي أمام محطة كهرباء قرية المنايف دائرة مركز ابوصوير.

وتلقي مدير أمن الإسماعيلية اخطارا من اللواء هنري إبراهيم معاون المحافظ ورئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بإقليم القناة يفيد بورود بلاغا عن وقوع حادث اصتدام سياره مجهولة بشخص على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي امام محطة كهرباء قرية المنايف دائرة مركز ابوصوير.

وعلي الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية بمديرية امن الإسماعيلية إلي مكان الحادث وتبين مصرع المدعو احمد محمد عبد المنعم 15 عاما مقيم قرية الواصفية، وتم نقل والتحفظ علي جثة المتوفي في ثلاجةً مستشفي الحميات تحت تسرف النيابة العامة.