اللجنة الأولمبية تهنىء التايكوندو المصري ببرونزية شهد سامي في مونديال العالم

استطاعت اللاعبة شهد سامي حصد الميدالية البرونزية لمنافسات بطولة العالم للتايكوندو، والتي تقام خلال الفترة الحالية بدولة أذريبجان.

اللجنة الأولمبية تهنئ اتحاد التايكوندو

تهنئة اللجنة الأولمبية المصرية

وجه مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب التهنة للاتحاد المصري للتايكوندو برئاسة المستشار محمد مصطفى، بعدما نجحت اللاعبة شهد سامي في حصد الميدالية البرونزية ضمن منافسات بطولة العالم المقامة بأذربيجان.

وأعرب مجلس الإدارة عن خالص تهانيه للجهاز الفني واللاعبة شهد سامي على المجهود الكبير والنتيجة المشرفة التي تتحقق في بطولة العالم الحالية.

وأكدت اللجنة الأولمبية أن هذا الإنجاز جاء بعد تحقيق البطل الأولمبي سيف عيسى للميدالية البرونزية في نفس البطولة في إستمرار لنجاحات التايكوندو المصري خلال الفترة الحالية والتي تأتي ضمن نجاحات الرياضية المصرية خلال الفترة الحالية

وشدد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب أن الرياضة المصرية على أن الرياضة المضرية تحقق خلال الفترة الحالية عدد من النجاحات والإنجازات بفضل دعم ورعاية الدولة المصرية وأيضا تعليمات رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي منح الرياضة والرياضيين إهتمام كبير غير مسبوق كان نتيجته تحقيق العديد من النجاحات والانتصارات ورفع راية مصر عاليه في جميع المحافل الرياضية.

في سياق متصل، استطاع المنتخب المصري في حصد عدد كبير من الميداليات، خلال منافسات الدور النهائي للفرق ببطولة أوروبا المفتوحة للرماية على الأطباق المروحية، التي تستضيفها إيطاليا خلال الفترة من 1 وحتى 4 يونيو الجاري بمشاركة 12 دولة.

ونجح المنتخب المصري المتكون من محمود الإتربي وأحمد مرسي وإيفانجلوس من التتويج بالميدالية الفضية في منافسات "الفيترون"، خلف إيطاليا التي حققت الذهبية.

وأيضًا حقق فريق "الكبار" الذي يأتي ضمن صفوفه كل من:

ياسين عويضة وصلاح قاسم ووائل كراوية بالمركز الثالث خلف إيطاليا صاحبت الفضية وإنجلترا الوصيف.

بينما على صعيد الناشئين، انتصر منتخب مصر المكون من مارتن رامي ومحمد خالد صالح ومحمود خالد صالح بالمركز الثاني بعد منافسة شرسة مع إيطاليا وإنجلترا.

فيما أتى الرجال المكون من فرانكو دوناتو ومهند شلش وأحمد شبراوي، في المركز الثاني خلف إنجلترا صاحبة الذهبية، متقدما على دول كبيرة الأرجنتين وإيطاليا وفرنسا