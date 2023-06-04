محافظ الدقهلية يلتقي لجنة قطاع تقويم الاداء بوزارة التنمية المحلية

استقبل الدكتور أيمن مختارمحافظ الدقهلية، اليوم الأحد، المستشار احمد انور عبد الدايم رئيس لجنة قطاع تقويم الاداء والمتابعة والتفتيش بوزارة التنمية المحلية، والوفد المرافق له من قطاع التقويم والمتابعة والتفتيش وهم علاء مصطفي ومصطفي محمدي وعلي سيد واحمد العربي و،سامح عادل و محمد عبد النبي وذلك في اطار زيارة اللجنة لمحافظة الدقهلية، وذلك لتقويم الاداء والمتابعة والتفتيش والوقوف علي جهود المحافظة في العديد من محاور العمل وتشمل التفتيش الهندسي والتعديات علي املاك الدولة، ومخالفات البناء وكذا التفتيش المالي والاداري وايضا تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بالاضافة لمنظومة النظافة والحملات المكانيكية بالمراكز وكذا منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية ومنظومة المحال العامة بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء.

واصطحب مختار، رئيس اللجنة والوفد المرافق له من قطاع التقويم بالوزارة حيث تم تفقد المركز التكنولوجي وقاعة الازمات ولقاء المواطنين بديوان عام المحافظة..

ووجه مختار،مختار، لرؤساء المراكز والمدن والاحياء والادارات التنفيذية بالمحافظة لتسهيل عمل اللجنة وتمكينها من أداء مهامها علي اكمل وجه لتظهر الدقهلية بصورتها المشرفة بين المحافظات.