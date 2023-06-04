الأحد 04 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

البابا تواضروس يتعرض لوعكة صحية والكنيسة تعلن تأجيل أنشطته الفترة المقبلة (تفاصيل)

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

تعرض قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، لوعكة صحية طارئة، وتبين أنها التهاب بسيط في العصب السابع.

وأجريت الفحوصات الطبية بصورة دقيقة، كشفت عن إصابة قداسته  ونصحه الأطباء بأخذ فترة راحة مع بعض الأدوية وجلسات العلاج الطبيعي.

وأصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بيانا أعلنت خلاله تأجيل أية اجتماعات رعوية كانت مقررة الأيام المقبلة، مع استمرار المقابلات الفردية المحددة مسبقا.

جاءت هذه الفحوصات عقب ترأس قداسة البابا، اليوم الأحد، قداس عيد حلول الروح القدس المعروف  كنسيًا بـ"عيد العنصرة" ذلك في كنج مريوط.

وبعد ساعات من الجلسة العامة مع أعضاء المجمع المقدس بوادي النطرون والتي جاءت بعد سلسلة احتفالات بخصوص ذكرى دخول المسيح أرض مصر.

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