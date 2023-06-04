مصر تتوج بـ 4 ميداليات في بطولة أوروبا المفتوحة للرماية

نجح منتخب مصر في حصد عددا كبيرا من الميداليات، خلال منافسات الدور النهائي للفرق من بطولة أوروبا المفتوحة للرماية على الأطباق المروحية.

وتستضيف إيطاليا بطولة أوروبا المفتوحة للرماية خلال الفترة من 1 وحتى 4 يونيو الجاري بمشاركة 12 دولة.

تفاصيل الانجاز المصري في الرماية

حقق الفريق المصري للرماية الذي يتكون من الثلاثي محمود الإتربي وأحمد مرسي وإيفانجلوس بالميدالية الفضية في منافسات "الفيترون"، خلف إيطاليا التي حققت الميدالية الذهبية .

بينما نجح فريق "الكبار"، والذي يأتي على رأسه كل من: ياسين عويضة وصلاح قاسم ووائل كراوية بالمركز الثالث خلف إيطاليا صاحبت الفضية وإنجلترا الوصيف.

وعلى صعيد الناشئين، فقد حصل منتخب مصر المكون من مارتن رامي ومحمد خالد صالح ومحمود خالد صالح على المركز الثاني بعد منافسة شرسة مع إيطاليا وإنجلترا.

فيما تواجد فريق الرجال والمكون من فرانكو دوناتو ومهند شلش وأحمد شبراوي، في الوصافة خلف إنجلترا صاحبة الذهبية، متقدما على دول كبيرة كـ الأرجنتين وإيطاليا وفرنسا.

ومن المقرر أن تُلعب منافسات الدور النهائي من البطولة على مستوى الفردي، غدا الإثنين، ومن المنتظر أن يشارك الرماة المصريون بشكل قوي من أجل زيادة غلة الفراعنة.

البعثة المصرية تتوج بالميداليات

وكانت بعثة مصر قد حققت أمس 3 ميداليات، إذا حصد محمود الأتربي ذهبية منافسات الرجال "الماستر"، فيما فاز الناشئ مارتن رامي بذهبية كأس الرئيس، فيما منافسات الجائزة الكبرى.

تصريحات حازم حسنى رئيس الاتحاد المصري والإفريقي للرماية

أكد حازم حسني، رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للرماية، عن بالغ سعادته وسروره بالإنجاز الذي حققه الرماة المصريون في بطولة أوروبا، مشيرًا إلى أن المنافسة كانت ساخنة وعلى أشدها ورغم ذلك نجحت فرقنا في التواجد بمراكز المقدمة على جميع الفئات العمرية.

وأوضح حسني أن منافسات الفردي غدا ستشهد تألق عدد كبير من الرماة المصريين، متوقعا زيادة حصيلة مصر من الميداليات غدا.

وأشتر رئيس الاتحادين المصري والإفريقي إلى أن المشاركة بانتظام في مثل هذه البطولات الأوروبية يساهم بشكل كبير في رفع مستوى الرماة المصريين من أجل تأهيلهم لبطولات العالم والدورات الأولمبية.