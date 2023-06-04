وزير الرياضة يهنئ شهد سامي ببرونزية بطولة العالم للتايكوندو

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اللاعبة شهد سامي بطلة منتخب مصر للتايكوندو بعد تتويجها بالميدالية البرونزية في بطولة العالم للتايكوندو المقامة حاليًا في أذربيجان بالعاصمة باكو.

وأشاد الدكتور وزير الشباب والرياضة بالإنجازات التي تحققها المنتخبات القومية مؤكداً أن الوزارة تقف خلف الجميع لتحقيق مزيد من الألقاب والبطولات ورفع علم مصر في مختلف المحافل الدولية والعالمية.

توجت البطلة المصرية شهد سامي بالميدالية البرونزية بعد تعرضها للهزيمة أمام بطلة الصين والمصنفة الثانية عالميًا بنصف النهائي.

ونجحت البطلة المصرية شهد سامي في ضمان الحصول على ميدالية، بعد الفوز على بطلة لبنان في ربع نهائي وزن تحت 53 كجم.

يذكر أن البعثة المصرية قد حصلت بالبطولة على ميدالية برونزية أولى عن طريق سيف عيسى التي حققها أول أمس بمنافسات وزن تحت 80 كجم.