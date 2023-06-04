البورصة الكويتية تغلق تعاملاتها على ارتفاع

اختتمت البورصة الكويتية تعاملاتها خلال جلسة، اليوم الأحد، على ارتفاع مؤشرها العام بواقع 61.11 نقطة، بارتفاع بلغ نسبته 0.90%، ليصل عند مستوى 6848.25 نقطة.

البورصة الكويتية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى البورصة الكويتية نحو 162.6 مليون سهم بقيمة 52.8 مليون دينار كويتي، نتيجة تنفيذ 7703 صفقات نقدية.

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي فى البورصة الكويتية بنسبة بلغت نحو 0.36%، ما يعادل 19.6 نقطة، لينهي تداولاته عند مستوى 5424.09 نقطة من خلال تداول 50.16 مليون سهم، عبر 2343 صفقة نقدية، بقيمة 5.5 ملايين دينار.

وصعد مؤشر السوق الأول فى البورصة الكويتية بنحو 91.5 نقطة، ليبلغ مستوى 7571.81 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 1.22%، من خلال تداول 112.5 مليون سهم، عبر 5160 صفقة، بقيمة 47.3 مليون دينار.

وتراجع مؤشر (رئيسي 50) بواقع 33.11 نقطة ليصل الى مستوى 5343.56 نقطة بنسبة تراجع بلغت 0.62% من خلال تداول 45.4 مليون سهم، عبر 2043 صفقة نقدية، بقيمة 5.2 ملايين دينار.

البورصة الأردنية تغلق على انخفاض

البورصة الأردنية

أغلقت البورصة الأردنية تعاملاتها خلال جلسة،اليوم الأحد، على انخفاض بلغ نسبته نحو 0.03 %، لتصل عند مستوى 2480.54 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2.8 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 4.1 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 2371 صفقة.

مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعًا

بورصة مسقط

أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم عند مستوى 4661.80 نقطة مرتفعًا بـ 2ر31 نقطة وبنسبة 0.67 % مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4630.63 نقطة.

وبلغت قيمة التداول مليونًا و673 ألفًا و772 ريالًا عُمانيًّا، منخفضة بنسبة 6ر76 % مقارنةً مع آخر جلسة التي بلغت 7 ملايين و153 ألفًا و143 ريالًا عُمانيًّا.

مؤشرا البحرين يقفلان على انخفاض

مؤشرا البحرين

أقفل مؤشر البحرين العام خلال جلسة، اليوم الأحد، عند مستوى 1,954.95 بانخفاض قدره 3.01 نقاط عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 718.48 بانخفاض وقدره 2.95 نقطة عن معدل أقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة 5 ملايين و930 ألفًا و781 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها مليونًا و51 ألفًا و141 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 83 صفقة.