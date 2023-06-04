كشفت وزارة الحج والعمرة، اليوم الأحد 4 يونيو 2023، هو الموعد الأخير لـ إصدار تصريح عمرة، حيث يعتمد المعتمرين على إصدار تصريح عمرة على تطبيقات محددة، منها تصريح عمرة توكلنا، وتطبيق اعتمرنا.

ويتساءل الكثير من المواطنون المقيمون بالمملكة العربية السعودية، حول كيفية استخراج تصريح عمرة عبر تطبيق “توكلنا”، وفي التقرير التالي نوضح خطوات ذلك.

خطوات استخراج تصريح العمرة بعد التسجيل على تطبيق «توكلنا»:-

- تسجيل الدخول عبر حسابك في «توكلنا».

- انتقل إلى بوابة الخدمات.

- اضغط على خدمة الحج والعمرة.

- اضغط على إصدار تصريح العمرة.

- سجل اسمك الشخصي.

- اختر التاريخ واليوم والتوقيت المناسب لك لأداء مناسك العمرة.

- اضغط على «إصدار تصريح»، ومن ثم يظهر تصريح العمرة الخاص بك.

وإليكم عددًا من النصائح العامة الطبية أثناء تواجكم بالمملكة:-

1- إذا كنت من أصحاب الأمراض المزمنة استشر طبيبك للتأكد من استقرار حالتك الصحية ولمراجعة المواعيد جرعات الدواء خلال فترة الحج.

2. احرص على اصطحاب كمية كافية من الجرعات العلاجية «أدوية الأمراض المزمنة المناسبة لفترة الحج».

3. يجب على أصحاب الأمراض المزمنة والمرضى الذين يحتاجون رعاية خاصة اصطحاب تقرير طبي يوضح تفاصيل الحالة والأدوية وجرعاتها وأي تعليمات إضافية خاصة بحالتهم.

وكانت قد أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي عن أعداد المسافرين من مطارات المملكة وإليها خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر المبارك لعام 1444هـ، حيث تجاوزت الأعداد 11.5 مليون مسافر من بداية شهر رمضان حتى التاسع من شوال تحت شعار «خدمتكم شرف»، الذي انعكس على أرض الواقع بانسيابية ملحوظة وتكامل تشغيلي بين الجهات الحكومية والخاصة كافة بزيادة تجاوزت 25% عن العام الماضي في نفس الفترة.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الصحة السعودية على الراغبين في أداء مناسك الحج للعام الحالى 1444هـ من الداخل بضرورة الإسراع في أخذ لقاحي الحمى الشوكية والإنفلونزا الموسمية واستكمال التحصين للقاحات فيروس كورونا.