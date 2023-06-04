جامعة نجران.. طريقة التسجيل في الدورات التدريبية ببرنامج مهارات المجاني

احتلت جامعة نجران بالمملكة العربية السعودية مؤشرات موقع جوجل اليوم، حيث زادت معدلات البحث عليها بعد إعلان الجامعة ممثلة في معهد الدراسات والخدمات الاستشارية وبالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) تفاصيل التقديم على البرنامج التدريبي المجاني الأول "مهارات" للموظفين بالقطاع الخاص والغير ربحي.

ويستهدف البرنامج إلى تطوير مهارات موظفي القطاع الخاص والقطاع غير الربحي المسجلين في البوابة الوطنية للعمل "طاقات"، حيث يتم تقديم البرنامج بالشراكة مع جامعة نجران، لزيادة فرص الاستقرار الوظيفي للعاملين إضافة إلى تحسين بيئات العمل بهـذه القطاعات من خلال ردم الفجوة ما بين المهارات التي يحتاجهـا سوق العمل وبين المهارات الحالية للموظفين.

9 خطوات للتقديم على البرنامج التدريبي المجاني الأول "مهارات "

ولفتت جامعة نجران عبر موقعها الإلكتروني إلى خطوات التقديم على البرنامج وهي:

الدخول على موقع البوابة الوطنية للعمل "طاقات". تسجيل الدخول من خلال خدمة النفاذ الوطني الموحد "نفاذ". في حال عدم تسجيل الفرد مسبقًا في طاقات أو يحتاج إلى تحديث الملف الشخصي ينتقل إلى بوابة جدارات للتسجيل فيها، ومن ثم العودة لبوابة طاقات لتسجيل الدخول. الذهاب إلى تبويب "برامجنا"، واختيار برنامج "مهارات". كتابة "جامعة نجران" في خانة اسم الجهة التدريبية وذلك لاستعراض جميع الدورات التدريبية المتاحة. اختيار الدورة المناسبة حسب المكان والتاريخ المناسب. طلب الانضمام في الدورة المرغوبة. مراجعة بوابة طاقات بشكل مستمر للتأكد من قبول طلب الانضمام. في حال قبول طلب الانضمام، سوف يتم التواصل من خلال فريق جامعة نجران.

وأشارت جامعة نجران إلى أنها تستهدف البرامج التدريبية التالية من خلال برنامج مهارات: