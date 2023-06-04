محافظ أسيوط يفتتح ملتقى توظيف ذوى الهمم

بمديرية العمل

افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأحد، ملتقى توظيف ذوي الهمم بمقر مديرية العمل بأسيوط، والذي يستمر لمدة يوم واحد وذلك ضمن أنشطة مديرية العمل بالمحافظة لتفعيل نسبة 5% لتعيين ذوى الإعاقة بمختلف شركات القطاع الخاص، تحت رعاية ودعم حسن شحاتة وزير العمل ومحافظ أسيوط، وذلك في إطار جهود الدولة للقضاء على البطالة وتنفيذ خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .

جاء ذلك بحضور علي سيد وكيل وزارة العمل بأسيوط، وعبداللطيف فضالة رئيس حي شرق، وحسني درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط، وعيون ابراهيم رئيس حي غرب.

وعقب الافتتاح تفقد المحافظ ومرافقوه بعض المقابلات الشخصية للمتقدمين للعمل ببعض شركات القطاع الخاص، واطمئن على الوظائف المتاحة لدى الشركات موجهًا بتعيين أكبر عدد ممكن من المتقدمين والتأكد من ملائمة فرص العمل لنوع الإعاقة ومعرفة مدى تأهيلهم لشغل هذه الوظائف وفي حالة الموافقة تقوم بتشغيلهم وتوفير الضمانات اللازمة للشباب للحصول على فرصة عمل تتناسب مع امكاناتهم وتحقق لهم دخل مناسب موجهًا رسالة إلى المشاركين فى الملتقى حثهم فيها على استغلال فرص الوظائف المتاحة بالملتقى وبذل مزيد من الجهد لتحقيق التميز والتفوق في تلك الوظائف مشيرًا إلى أن المحافظة تسعى جاهدة لتحقيق القدر الأكبر من تمكين الشباب وخلق المزيد من فرص العمل الحقيقية ومواجهة البطالة وتشجيعهم على المشاركة في الحصول على الوظائف المتاحة بالقطاع الخاص وتمكينهم اقتصاديًا حيث أن القطاع الخاص شريك أساسي ورئيسي للدولة في دفع مسيرة البناء والتنمية.

وقال اللواء عصام سعد - خلال كلمته بالملتقى - إن الملتقى يعد فرصة حقيقية لتحقيق التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوى الاعاقة ويستهدف اليوم أكثر من 25 فرصة عمل بشركات القطاع الخاص بالإضافة إلى إنه قد سبق تعيين 375 شابًا من ذوى الهمم ببعض شركات القطاع الخاص خلال الأشهر الماضية على أن تستمر تلك الملتقيات بصفة مستمرة لاستيعاب أكبر عدد ممكن من ذوى الهمم وإستيفاء نسة 5% بكافة الشركات والجهات في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا موجهًا الشكر لمسئولي مديرية العمل بالمحافظة لدعمهم اقامة الملتقيات التوظيفية وتمكين الأسر وذوى الهمم اقتصاديًا واجتماعيًا معلنًا تقديمه كافة سبل الدعم لنجاح الملتقى.

ووجه الشكر للشركات المشاركة في الملتقى، لافتًا إلى الاستمرار في توفير البرامج التدريبية لتأهيلهم لسوق العمل وتمكينهم اقتصاديًا فضلاً عن توفير المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر المدرة للدخل للمرأة المعيلة وذوى الهمم من أبناء المحافظة وخاصة مع إطلاق مبادرة القرى المنتجة لتنمية الحرف التراثية واليدوية وتمكين الأسر اقتصاديًا وخاصة الأسر الأولى بالرعاية بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية.

ووجه وكيل وزارة العمل بالمحافظة الشكر للوزير المحافظ على دعمه ورعايته لملتقيات التوظيف وخاصة ملتقيات ذوى الهمم من أبناء المحافظة وحرصه على توفير برامج التدريب لهم على مختلف الحرف والمهن المختلفة لتأهيلهم لسوق العمل فضلاً عن تمكينهم اقتصاديًا وتوفير المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لهم معلنًا الاستمرار في تنفيذ الملتقيات التوظيفية وتنفيذ برامج تدريبية لكافة الفئات على مختلف الحرف والمهن كما سلم المحافظ الدرع التذكاري للملتقى تقديرًا لجهوده كما سلم المحافظ درع الملتقى لوكيل وزارة القوى العامة.

وفي نهاية الملتقى عقد الوزير المحافظ اجتماعًا مع وكيل وزارة العمل ومديرى الإدارات بالمديرية حثهم خلالها على بذل المزيد من الجهد لتفعيل خدمات المديرية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة في محور التمكين الاقتصادي وتأهيل الشباب لسوق العمل وحل مشكلاتهم من خلال 13 مكتب عمل منتشرين بمراكز وأحياء المحافظة المختلفة يعمل بها أكثر من 235 موظف بالإضافة إلى التفتيش على المنشأت والكيانات الاقتصادية بالمحافظة لتفعيل نسبة 5 % لذوى الهمم وحماية حقوق العمال.