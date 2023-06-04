الأحد 04 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

أوسوريو يقرر رحيل نجم الزمالك في صفقة تبادليه

أوسوريو مدرب الزمالك
أوسوريو مدرب الزمالك

وافق المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لنادي الزمالك على رحيل عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، وذلك في الميركاتو الصيفي الجاري، ولبدأ البحث لدعم الفريق بعناصر جديدة.

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وافق الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة أوسوريو على رحيل اللاعب عبد الله جمعه الظهير الأيسر للفريق في الانتقالات الصيفية الحالية، والذي سيكون من خلال استغلاله في صفقة تبادليه.

الزمالك يوافق على رحيل عبدالله جمعه

واستطلع الجهاز الإداري في نادي الزمالك موقف أوسوريو من عبدالله جمعه وما هي العروض المقدمه للاعب لأجل الاختيار من بينها ما هو أفضل وأكثر استفاده للفريق، خاصة وأن عبدالله جمعه يجيد اللعب في مراكز الظهير الأيسر ومركز الجناح.

أكد أوسوريو للجهاز الفني أن عبدالله جمعه خارج حساباته في الموسم المقبل، وطلب المدرب الكولومبي أوسوريو التعويض بلعب جديد في مركز الظهير الأيسر.

عبدالله جمعه في صفقة تبادليه

وتفكر إدارة الزمالك في أفضل الحلول من خروج اللاعب في صفقة تبادليه ومن هو أفضل وأنسب بديل له، خاصة وأن عقد اللاعب ينتهي مع الفارس الأبيض بنهاية موسم 2024-2025، وهو ما قرره أوسوريو مدرب الفريق.

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وفي سياق متصل، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مهمة أمام فريق الاتحاد السكندري، والمقرر لها، غدًا الإثنين، والتي تدخل ضمن منافسات الجولة 30 من مواجهات الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2022 – 2023 .

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