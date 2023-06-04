كيفية الحصول على تصريح عمرة من خلال تطبيق «توكلنا» قبل انتهائها

يتساءل الكثير من المواطنون المقيمون بالمملكة العربية السعودية، حول إصدار تصريح عمرة، بعدما كشفت وزارة الحج والعمرة أن اليوم الأحد 4 يونيو 2023، هو الموعد الأخير لـ إصدار تصريح عمرة، حيث يعتمد المعتمرين على إصدار تصريح عمرة على تطبيقات محددة، منها تصريح عمرة توكلنا، وتطبيق اعتمرنا.

وفي التقرير التالي نوضح كيفية الحصول على تصريح عمرة من خلال تطبيق «توكلنا»:-

أولًا:- شروط إصدار تصريح العمرة عبر تطبيق توكلنا

- أن يكون المعتمر محصنًا بجرعتي لقاح كورونا.

- إذا كان المعتمر محصن بالجرعة الأولى، لا يكون قد مضى عليها أكثر من 14 يوم.

- إرفاق شهادة التحصين المعتمدة.

- اتباع الإجراءات الوقائية التي نصت عليها وزارة الصحة السعودية.

- أن يزيد عمر المعتمر عن 18 عامًا.

- ضرورة إصدار تصريح العمرة من خلال تطبيقي «توكلنا» أو تطبيق «اعتمرنا».

ثانيًا:- تسجيل الدخول إلى تطبيق «توكلنا»

يجب على المعتمر اتباع بعض الخطوات لتسجيل الدخول عبر تطبيق «توكلنا»، وإنشاء حساب، لـ استخراج تصريح العمرة، وهى كالتالي:-

- اضغط على حساب «توكلنا» لتسجيل الدخول للأقارب أو أحد أفراد الأسرة.

- اضغط على خدمات واختار تعريف الجوال.

- اضغط على تعريف شخص جديد.

- سجل بياناتك الشخصية من الاسم ورقم الهاتف.

- اضغط على «موافق» لتأكيد بياناتك.

- تسجيل تصريح عمرة عبر تطبيق توكلنا من الهاتف.

استخراج تصريح عمرة عبر تطبيق توكلنا:-

- انتقل إلى هاتفك المحمول وحمل تطبيق «توكلنا».

- اضغط على تسجيل مستخدم جديد.

- سجل بياناتك الشخصية من الاسم وتاريخ ميلادك.

- اضغط على زر «موافق» لحفظ بياناتك السابقة.

- حدد كلمة المرور الخاصة بك، وقم بالتأكيد عليها مرة أخرى.

- سجل مكان إقامتك.

- ستجيب على مجموعة من الأسئلة ومن ثم تؤكد على تسجيل الدخول على التطبيق.

وكان قد أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي عن أعداد المسافرين من مطارات المملكة وإليها خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر المبارك لعام 1444هـ، حيث تجاوزت الأعداد 11.5 مليون مسافر من بداية شهر رمضان حتى التاسع من شوال تحت شعار «خدمتكم شرف»، الذي انعكس على أرض الواقع بانسيابية ملحوظة وتكامل تشغيلي بين الجهات الحكومية والخاصة كافة بزيادة تجاوزت 25% عن العام الماضي في نفس الفترة.