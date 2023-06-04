مصر تتقدم 10 مراكز في مؤشر جاذبية الدول بقطاع الطاقة المتجددة

بمناسبة اليوم العالمي للبيئة

أكد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تقدم مصر 10 مراكز في مؤشر جاذبية الدول في قطاع الطاقة المتجددة وهو مؤشر يهدف الى قياس الدول الأكثر جاذبية في قطاع الطاقة المتجددة بالإضافة الى تقديم نظرة متعمقة داخل سوق الطاقة المتجددة و التحديات التي تواجه مستقبل هذا القطاع حيث جاءت في المــركز رقم 29 في نوفمبر2022 مقـــابل المـــركز رقـــم 39 في مارس 2015 و ذلك ضمن 40 دولة يتضمنهم المؤشر .

واشار الجهاز فى احصائية اصدرها اليوم بمناسبة اليوم العالمي للبيئة في الخامس من يونيو ارتفاع كمية الطاقة الكهربائية المولدة في مصر من مصادر الطاقة المتجددة ( طاقة الرياح/ الطاقة الشمسية) مــن 10.2 جيجا وات/ســاعة عـــام (2020/2021) الـى 10.4جيجا وات /ساعة عام ( 2021/2022) بنسبة زيادة قدرها 2%

وحققت مصر المركز رقم 127 ضمن 180 دولة تضمنهم مؤشر الأداء البيئي ( EPI) بمعدل أداء قدره 35.5 نقطة بنسبة تقدم قدرها 6.5% عن العشر سنوات الماضية و ذلك عام 2022 .

كما حققت مصر المركز رقم 20 ضمن 63 دولة تضمنهم مؤشر أداء تغير المناخ (CCPI) بمعدل أداء قدره 59,37 نقطة متقدمة بذلك عن كل من تركيا التي حققت المركز 47 والولايات المتحدة الأمريكية التي حققت المركز 52 وذلك عام2023.

وبلغت كمية المخلفات البلدية ( القمامة ) التي تم تدويرها على مستوى محافظات الجمهورية 4.4 مليون طن و جاءت محافظتى القاهرة و الدقهلية على رأس تلك المحافظات بنسبتى تدوير 28.8% ، 11.5% على التوالي و ذلك عام 2021.