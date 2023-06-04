83519 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور في وزارة الداخلية توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (83519) مخالفة مرورية متنوعة.. من بينها المخالفات التالية:

(18566) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(857) مخالفةالسير بدون تراخيص.

(17) مخالفة موقف عشوائى.

(23) مخالفة شروط التراخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

يأتي ذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .

وفي سياقٍ مُتصل، أصيب 4 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد.

وجاء ذلك إثر تعرضهم لحادث تصادم سيارة ملاكي مع أخري ربع نقل، علي طريق أبو الأخضر العصلوجي بدائرة مركز الزقازيق

وجري نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكانت الأجهزة الأمنية بالشرقية قد تلقت إخطاراً من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع أخري ربع نقل، علي طريق أبو الأخضر العصلوجي بدائرة مركز الزقازيق، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بإصابات متنوعة.

وجري الدفع بعدد 4 سيارات إسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الأحرار التعليمي، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم،وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات .

وفاة شخصين وإصابة 3 في حادث بشمال سيناء

وعلى جانب آخر، لفظ مواطنان أنفاسهما وأصيب ٣ آخرين إثر حادث سير على طريق بغداد مركز الحسنة محافظة شمال سيناء، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العريش العام لتلقي العلاج المناسب، وأخطرت الأجهزة المعنية للتحقيق في ملابسات الحادث.

وقد تلقت الأجهزة الأمنية بشمال سيناء بلاغا بوقوع حادث سير على طريق بغداد أمام مصنع الأسمنت بوسط سيناء، حيث أسفر الحادث عن وفاة كلاً من: محمد نبيل ٢٣ سنة، وحسن إبراهيم ١٦ سنة، والمصابين هم: جمعة عادل 16 سنة باشتباه كسر بالفخذ الأيمن وحمدان أحمد 25 سنة اشتباه كسر بالجمجمة، وأحمد حمدان 33 سنة آلام بالكتف الأيسر.

وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين لمستشفى العريش العام تحت تصرف الأجهزة المعنية وتم نقل الجثتين إلى ثلاجة مستشفى العريش العام.